عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مصورون-مصريون-يستعيدون-ذكريات-مؤلمة-لتغطية-التظاهرات-المناهضة-لغزو-العراق-1074912439.html
مصورون مصريون يستعيدون ذكريات "مؤلمة" لتغطية التظاهرات المناهضة لغزو العراق
مصورون مصريون يستعيدون ذكريات "مؤلمة" لتغطية التظاهرات المناهضة لغزو العراق
كشف مصورون مصريون عن كواليس تغطيتهم للتظاهرات وردود الأفعال المناهضة لغزو أمريكا للعراق عام 2003. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T11:44+0000
2023-03-19T12:35+0000
مصر
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
حصري
تقارير سبوتنيك
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101945/80/1019458007_0:134:2001:1259_1920x0_80_0_0_b4feabcf909fe92d778f7a9952e8a6fd.jpg
قال خالد سلامة، المصور في صحيفة "الأهالي" في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن عام 2003 شهد مشاركة كبيرة من المصريين في التظاهرات المناهضة للغزو في ساحات ومناطق مختلفة بالقاهرة كميدان التحرير ومحيط الجامعة الأمريكية وميدان السيدة زينب.وأوضح أنه حرص خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق على التقاط الصور وتوثيق لقطات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في هذه الفترة ضد غزو بلد شقيق.من جانبه، ذكر المصور الصحفي حسام دياب، أنه رصد في تغطيته حالة الاكتئاب التي سادت مصر خاصة في أوساط الشباب.وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك" ولفت إلى أنه رصد متابعة واسعة في أوساط المصريين لوسائل الإعلام أثناء حرب العراق في إطار متابعتهم للأحداث، مشيرا إلى أن المقاهي كانت ممتلئة بالمتابعين للأحداث في العراق.واعتبر أن الصور التي نشرت لإسقاط تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عقب دخول القوات الأمريكية بغداد، كانت ترمز لإسقاط أمور أخرى كثيرة داخل المصريين.وأشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية احتكرت تغطية غزو العراق، معتبرا أن ذلك جعل وسائل الإعلام الأخرى مجرد ناقل عن الإعلام الأمريكي.
مصر
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101945/80/1019458007_70:0:1929:1394_1920x0_80_0_0_7df65f3ced3204a28d9fbc5d86416f81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
مصر, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك

مصورون مصريون يستعيدون ذكريات "مؤلمة" لتغطية التظاهرات المناهضة لغزو العراق

11:44 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Anja Niedringhausغزو العراق 2003
غزو العراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Anja Niedringhaus
تابعنا عبرTelegram
حصري
كشف مصورون مصريون عن كواليس تغطيتهم للتظاهرات وردود الأفعال المناهضة لغزو أمريكا للعراق عام 2003.
قال خالد سلامة، المصور في صحيفة "الأهالي" في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن عام 2003 شهد مشاركة كبيرة من المصريين في التظاهرات المناهضة للغزو في ساحات ومناطق مختلفة بالقاهرة كميدان التحرير ومحيط الجامعة الأمريكية وميدان السيدة زينب.
وأوضح أنه حرص خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق على التقاط الصور وتوثيق لقطات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في هذه الفترة ضد غزو بلد شقيق.
من جانبه، ذكر المصور الصحفي حسام دياب، أنه رصد في تغطيته حالة الاكتئاب التي سادت مصر خاصة في أوساط الشباب.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"
"عنما كنت أتابع الصور القادمة من العراق كنت حاسس إن دي آخر أيام في حياتي."
ولفت إلى أنه رصد متابعة واسعة في أوساط المصريين لوسائل الإعلام أثناء حرب العراق في إطار متابعتهم للأحداث، مشيرا إلى أن المقاهي كانت ممتلئة بالمتابعين للأحداث في العراق.
واعتبر أن الصور التي نشرت لإسقاط تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عقب دخول القوات الأمريكية بغداد، كانت ترمز لإسقاط أمور أخرى كثيرة داخل المصريين.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية احتكرت تغطية غزو العراق، معتبرا أن ذلك جعل وسائل الإعلام الأخرى مجرد ناقل عن الإعلام الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала