https://sputnikarabic.ae/20230319/مقتل-12-شخصا-على-الأقل-جراء-زلزال-الإكوادور-1074900542.html
مقتل 12 شخصا على الأقل جراء زلزال الإكوادور
مقتل 12 شخصا على الأقل جراء زلزال الإكوادور
قُتل 12 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور اليوم، وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T00:23+0000
2023-03-19T00:23+0000
2023-03-19T00:23+0000
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قُتل 12 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور اليوم، وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترات وعلى بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس، ومن غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).ووفق تقييمي أولي، فقد ألحق الزلزال أضرارا بعدة بنايات، كما وصل تأثيره جمهورية بيرو أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230128/سقطوا-من-منحدر-جبلي-مصرع-25-شخصا-بحادث-سير-في-بيرو-1072825452.html
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زلزال, الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيرو
زلزال, الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيرو
قُتل 12 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور
اليوم، وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترات
وعلى بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس، ومن غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).
ووفق تقييمي أولي، فقد ألحق الزلزال أضرارا بعدة بنايات، كما وصل تأثيره جمهورية بيرو أيضا.