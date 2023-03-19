عربي
https://sputnikarabic.ae/20230319/موقع-عبري-مبعوث-الأمم-المتحدة-يطالب-إسرائيل-والسلطة-الفلسطينية-باتخاذ-قرارات-استراتيجية-1074913043.html
موقع عبري: مبعوث الأمم المتحدة يطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية
موقع عبري: مبعوث الأمم المتحدة يطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية
قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأحد، إنه يتعين على إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان مرور شهر رمضان دون... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T12:03+0000
2023-03-19T12:06+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار الأردن
العالم العربي
شرم الشيخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66c9d42c7e8742aace27f11ccf002560.jpg
أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع وينسلاند، طالب من خلالها القيادات الإسرائيلية والفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية حتى يمر شهر رمضان المبارك دون أي تصعيد يذكر.وذكر تور وينسلاند أنه من الصعب للغاية الاتفاق على استراتيجية معينة لاحتواء التصعيد في ظل انعدام الثقة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي، قائلا:جاءت تصريحات تور وينسلاند على هامش اجتماع شرم الشيخ ، الذي عقد في وقت سابق من اليوم الأحد، 19 آذار/ مارس، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/ فبراير الماضي.وتشارك السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى "تيار الممانعة" بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.ينطلق اليوم اجتماع شرم الشيخ في محاولة متجددة من الولايات المتحدة، لفرض تهدئة في المناطق الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً منذ اجتماع العقبة.وبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 فلسطينياً، قضى أغلبهم في عمليات اغتيال إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو، المعروفة بمناطق "أ".
https://sputnikarabic.ae/20230319/مصر-تستضيف-اليوم-اجتماعا-خماسيا-يضم-مسؤولين-من-فلسطين-وإسرائيل-وأمريكا-والأردن-1074903417.html
إسرائيل
مصر
شرم الشيخ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67a3b00daf80cc747305ec4fc4a4bd43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم العربي, شرم الشيخ
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم العربي, شرم الشيخ

موقع عبري: مبعوث الأمم المتحدة يطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية

12:03 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegram
قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأحد، إنه يتعين على إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان مرور شهر رمضان دون تصعيد عنيف.
أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع وينسلاند، طالب من خلالها القيادات الإسرائيلية والفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية حتى يمر شهر رمضان المبارك دون أي تصعيد يذكر.
وذكر تور وينسلاند أنه من الصعب للغاية الاتفاق على استراتيجية معينة لاحتواء التصعيد في ظل انعدام الثقة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي، قائلا:
القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في رمضان.
جاءت تصريحات تور وينسلاند على هامش اجتماع شرم الشيخ ، الذي عقد في وقت سابق من اليوم الأحد، 19 آذار/ مارس، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/ فبراير الماضي.
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين من فلسطين وإسرائيل وأمريكا والأردن
06:15 GMT
وتشارك السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى "تيار الممانعة" بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.

ينطلق اليوم اجتماع شرم الشيخ في محاولة متجددة من الولايات المتحدة، لفرض تهدئة في المناطق الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً منذ اجتماع العقبة.

وبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 فلسطينياً، قضى أغلبهم في عمليات اغتيال إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو، المعروفة بمناطق "أ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала