موقع عبري: مبعوث الأمم المتحدة يطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية
12:03 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأحد، إنه يتعين على إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان مرور شهر رمضان دون تصعيد عنيف.
أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع وينسلاند، طالب من خلالها القيادات الإسرائيلية والفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية حتى يمر شهر رمضان المبارك دون أي تصعيد يذكر.
1 / שליח האו"ם למזרח התיכון טור ונסלנד אמר לי כי ההנהגה הישראלית וההנהגה הפלסטינית צריכות לקבל החלטות אסטרטגיות, כדי להבטיח שחודש הרמדאן יעבור ללא הסלמה אלימה. כל הפרטים בכתבה ב-@WallaNews ובהמשך השרשורhttps://t.co/fyZkAYKr0v— Barak Ravid (@BarakRavid) March 19, 2023
وذكر تور وينسلاند أنه من الصعب للغاية الاتفاق على استراتيجية معينة لاحتواء التصعيد في ظل انعدام الثقة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي، قائلا:
القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في رمضان.
جاءت تصريحات تور وينسلاند على هامش اجتماع شرم الشيخ ، الذي عقد في وقت سابق من اليوم الأحد، 19 آذار/ مارس، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/ فبراير الماضي.
وتشارك السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى "تيار الممانعة" بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.
ينطلق اليوم اجتماع شرم الشيخ في محاولة متجددة من الولايات المتحدة، لفرض تهدئة في المناطق الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً منذ اجتماع العقبة.
وبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 فلسطينياً، قضى أغلبهم في عمليات اغتيال إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو، المعروفة بمناطق "أ".
ينطلق اليوم اجتماع شرم الشيخ في محاولة متجددة من الولايات المتحدة، لفرض تهدئة في المناطق الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً منذ اجتماع العقبة.
وبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 فلسطينياً، قضى أغلبهم في عمليات اغتيال إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو، المعروفة بمناطق "أ".