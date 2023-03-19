https://sputnikarabic.ae/20230319/موقع-عبري-مبعوث-الأمم-المتحدة-يطالب-إسرائيل-والسلطة-الفلسطينية-باتخاذ-قرارات-استراتيجية-1074913043.html

موقع عبري: مبعوث الأمم المتحدة يطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية

موقع عبري: مبعوث الأمم المتحدة يطالب إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية

قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأحد، إنه يتعين على إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان مرور شهر رمضان دون... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T12:03+0000

2023-03-19T12:03+0000

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أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع وينسلاند، طالب من خلالها القيادات الإسرائيلية والفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية ومصيرية حتى يمر شهر رمضان المبارك دون أي تصعيد يذكر.وذكر تور وينسلاند أنه من الصعب للغاية الاتفاق على استراتيجية معينة لاحتواء التصعيد في ظل انعدام الثقة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي، قائلا:جاءت تصريحات تور وينسلاند على هامش اجتماع شرم الشيخ ، الذي عقد في وقت سابق من اليوم الأحد، 19 آذار/ مارس، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/ فبراير الماضي.وتشارك السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى "تيار الممانعة" بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.ينطلق اليوم اجتماع شرم الشيخ في محاولة متجددة من الولايات المتحدة، لفرض تهدئة في المناطق الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً منذ اجتماع العقبة.وبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 فلسطينياً، قضى أغلبهم في عمليات اغتيال إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو، المعروفة بمناطق "أ".

https://sputnikarabic.ae/20230319/مصر-تستضيف-اليوم-اجتماعا-خماسيا-يضم-مسؤولين-من-فلسطين-وإسرائيل-وأمريكا-والأردن-1074903417.html

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