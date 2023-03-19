https://sputnikarabic.ae/20230319/نتنياهو-يلمح-لمسؤولية-إسرائيل-عن-اغتيال-قائد-في-الجهاد-الإسلامي-بسوريا-1074911667.html
نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل عن اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا
نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل عن اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا
ذكرت قناة عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ألمح إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن اغتيال القائد في حركة "الجهاد الإسلامي"، علي رمزي... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T11:24+0000
2023-03-19T11:24+0000
2023-03-19T11:28+0000
الجهاد الإسلامي
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
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ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن "إسرائيل تصل إلى الإرهابيين، ومهندسي الإرهابيين في كل مكان وأينما كانوا"، على حد قوله.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة من أجل تصفية الحسابات مع "الإرهابيين" وإحباط البنى التحتية لـ"الإرهاب"، وأن الجيش الإسرائيلي قد قضى مؤخرا على العشرات منهم، كم تم القبض على كثيرين منهم.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية.وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب:وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230319/اغتيال-قائد-في-الجهاد-الإسلامي-بسوريا-والحركة-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-العملية-1074906948.html
إسرائيل
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الجهاد الإسلامي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
الجهاد الإسلامي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل عن اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا
11:24 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت قناة عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ألمح إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن اغتيال القائد في حركة "الجهاد الإسلامي"، علي رمزي الأسود، صباح اليوم في ريف دمشق.
ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن "إسرائيل
تصل إلى الإرهابيين، ومهندسي الإرهابيين في كل مكان وأينما كانوا"، على حد قوله.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة من أجل تصفية الحسابات مع "الإرهابيين" وإحباط البنى التحتية لـ"الإرهاب"، وأن الجيش الإسرائيلي قد قضى مؤخرا على العشرات منهم، كم تم القبض على كثيرين منهم.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية.
وقالت
"سرايا القدس" في بيان مقتضب:
"ننعى الشهيد القائد علي رمزي الأسود (31 عامًا)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال بالرصاص".
وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا
، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".
وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين
وعن المسجد الأقصى.