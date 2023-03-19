https://sputnikarabic.ae/20230319/نتنياهو-يلمح-لمسؤولية-إسرائيل-عن-اغتيال-قائد-في-الجهاد-الإسلامي-بسوريا-1074911667.html

نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل عن اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا

نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل عن اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا

ذكرت قناة عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ألمح إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن اغتيال القائد في حركة "الجهاد الإسلامي"، علي رمزي... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T11:24+0000

2023-03-19T11:24+0000

2023-03-19T11:28+0000

الجهاد الإسلامي

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

بنيامين نتنياهو

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ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن "إسرائيل تصل إلى الإرهابيين، ومهندسي الإرهابيين في كل مكان وأينما كانوا"، على حد قوله.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة من أجل تصفية الحسابات مع "الإرهابيين" وإحباط البنى التحتية لـ"الإرهاب"، وأن الجيش الإسرائيلي قد قضى مؤخرا على العشرات منهم، كم تم القبض على كثيرين منهم.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية.وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب:وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى.

https://sputnikarabic.ae/20230319/اغتيال-قائد-في-الجهاد-الإسلامي-بسوريا-والحركة-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-العملية-1074906948.html

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الجهاد الإسلامي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو