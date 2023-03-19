وزير الخارجية الإيراني: إرسال الغرب مليارات الدولارات إلى كييف يزيد الأزمة الأوكرانية تعقيدا
12:11 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 19.03.2023)
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
© Sputnik . Sergey Guneyev/
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن إرسال الغرب أسلحة لنظام كييف بمليارات الدولارات لا يسهم في حل الأزمة، وإنما يطيل أمدها ويعقدها.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهان، في مؤتمر صحفي، إن "إرسال أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا يعني المزيد من القتل للأبرياء وإطالة أمد الأزمة والابتعاد عن الحل السياسي".
وأضاف "نحن لم ندعم أي طرف من أطراف الأزمة الأوكرانية الروسية، بينما دعم الغرب كييف بنحو 14 مليار دولار لزيادة تعقيد هذه الأزمة".
وتابع "عرض الجانب الأوكراني صورا فضائية غير واضحة وغير موثوقة حول مشاركة المسيّرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية، ونؤكد أنه بدلا من توجيه التهم لطهران عليهم أن يركزوا على الحوار والحل السلمي للأزمة".
24 فبراير, 06:39 GMT
وكانت الخارجية الإيرانية قد نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.
ونفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، المزاعم الغربية والتقارير، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، حول تزويد طهران موسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
ونفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، المزاعم الغربية والتقارير، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، حول تزويد طهران موسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.