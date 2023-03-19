https://sputnikarabic.ae/20230319/وزير-الخارجية-الجزائري-يستقبل-مسؤولة-أممية-لشؤون-الهجرة-1074919642.html
وزير الخارجية الجزائري يستقبل مسؤولة أممية لشؤون الهجرة
وزير الخارجية الجزائري يستقبل مسؤولة أممية لشؤون الهجرة
استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T15:32+0000
2023-03-19T15:32+0000
2023-03-19T15:32+0000
العالم العربي
وزارة الخارجية
الجزائر
منظمة الأمم المتحدة
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وأفادت الخارجية في بيان أن المناقشات بين الطرفين تركزت حول آفاق تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة في تجسيد ولايتها التي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان إدارة إنسانية ومنظمة للهجرة وفقا لنهج شامل قائم على الشرعية والتعاون الدوليين.وأضاف البيان أن الوزير عطاف أكد على الهمية الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لمسألة الهجرة والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.وجدّد الوزير التأكيد على المقاربة الجزائرية التي تفضّل العمل الوقائي الرامي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتهيئة الظروف المواتية لتوطين السكان في البلدان والمناطق الأصلية من خلال تعاون دولي كثيف ومكيّف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وزارة الخارجية, الجزائر, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, وزارة الخارجية, الجزائر, منظمة الأمم المتحدة
وزير الخارجية الجزائري يستقبل مسؤولة أممية لشؤون الهجرة
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استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب.
وأفادت الخارجية في بيان أن المناقشات بين الطرفين تركزت حول آفاق تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة في تجسيد ولايتها التي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان إدارة إنسانية ومنظمة للهجرة وفقا لنهج شامل قائم على الشرعية والتعاون الدوليين.
وأضاف البيان أن الوزير عطاف أكد على الهمية الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لمسألة الهجرة والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وجدّد الوزير التأكيد على المقاربة الجزائرية التي تفضّل العمل الوقائي الرامي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتهيئة الظروف المواتية لتوطين السكان في البلدان والمناطق الأصلية من خلال تعاون دولي كثيف ومكيّف.