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https://sputnikarabic.ae/20230319/وزير-خارجية-العراق-يعقد-اجتماعا-مع-جميع-نظرائه-بالاتحاد-الأوروبي-في-بروكسل-1074906349.html
وزير خارجية العراق يعقد اجتماعا مع جميع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل
وزير خارجية العراق يعقد اجتماعا مع جميع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T08:26+0000
2023-03-19T08:26+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.وأضافت أن الوزير العراقي سيعقد لقاء موسعا مع جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27.وأوضحت أن حسين سيعقد أيضا لقاءات ثنائية من بينها لقاء مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ.ومن المقرر أن يقدم الوزير رؤية الحكومة العراقية الجديدة حول الأوضاع السياسية، الأمنية، والاقتصادية بالإضافة إلى ملف الطاقة.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده جادة بتقوية الروابط مع أوروبا، وفي مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية.وأضاف أن بغداد ترغب في تعزيز التعاون مع أوروبا، ولاسيما في مجال الطاقة، التجارة، المصارف المالية، النقل، الهجرة وبحث وضع العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير خارجية العراق يعقد اجتماعا مع جميع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل

08:26 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الوزير العراقي سيعقد لقاء موسعا مع جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27.
وأوضحت أن حسين سيعقد أيضا لقاءات ثنائية من بينها لقاء مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
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ومن المقرر أن يقدم الوزير رؤية الحكومة العراقية الجديدة حول الأوضاع السياسية، الأمنية، والاقتصادية بالإضافة إلى ملف الطاقة.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده جادة بتقوية الروابط مع أوروبا، وفي مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن بغداد ترغب في تعزيز التعاون مع أوروبا، ولاسيما في مجال الطاقة، التجارة، المصارف المالية، النقل، الهجرة وبحث وضع العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي.
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