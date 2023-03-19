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وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T02:20+0000
2023-03-19T03:05+0000
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التقارب بين كوريا الجنوبية والشمالية
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لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.وأكدت قناة الإذاعة اليابانية نقلاً عن مصادر حكومية، أن صاروخًا باليستيًا يُزعم أن كوريا الديمقراطية أطلقته، سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وتأتي أحدث تجربة إطلاق بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات هوانسونغ -17 رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/كوريا-الجنوبية-تتجه-نحو-تطبيع-اتفاق-عسكري-مع-اليابان-1074878617.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, التقارب بين كوريا الجنوبية والشمالية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, التقارب بين كوريا الجنوبية والشمالية

وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

02:20 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 03:05 GMT 19.03.2023)
© Sputnik"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.
وأكدت قناة الإذاعة اليابانية نقلاً عن مصادر حكومية، أن صاروخًا باليستيًا يُزعم أن كوريا الديمقراطية أطلقته، سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
أعلام كوريا الجنوبية واليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان
أمس, 10:27 GMT
وتأتي أحدث تجربة إطلاق بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات هوانسونغ -17 رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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