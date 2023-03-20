https://sputnikarabic.ae/20230320/آفاق-الشراكة-الاستراتيجية-بين-مصر-وروسيا-1074956241.html

آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا

آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع "وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، وخلال اللقاء بحث الجانبان... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T17:21+0000

2023-03-20T17:21+0000

2023-03-20T17:21+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار روسيا اليوم

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/14/1074955400_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d5d22510ced2342e1d50fbfe57bb52c8.png

آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا

يوفر هذا الإطار آليات تعاون ثنائية مختلفة، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حالياً بالقاهرة.وتناول اللقاء الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر خاصة محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة، والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الحالية.وأكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسية، دينيس مانتوروف، "اهتمام قطاع الأعمال الروسي بتوسيع نشاطه في المجال الصناعي وفي مجال اللوجيستيات، خاصة السعى لتدشين منطقة صناعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" مشيرا إلى "اهتمام روسي بزيادة التعاون في مجال تصدير المعدات الزراعية، والدواء، والتكنولوجيا الرقمية بما يزيد من فاعلية الدور الروسي في مجال أمن المعلومات، فضلا عن التعاون في المجالات الثقافية، وزيادة التدفق السياحي الروسي إلى مصر، بالاضافة إلى تطوير التعاون في مجال التعليم" مشيرا إلى "ارتفاع عدد الطلاب المصريين في روسيا، الذي وصل إلى 15 ألف طالب" وثمن ما يتم من تعاون حاليا معربا عن "استعداد روسيا للحوار من أجل تدشين التعان في كافة المجالات".وأوضحت أستاذة العلوم السياسية، خبير الشؤون الروسية د. نورهان الشيخ أن "الشراكة بين البلدين تتقدم بشكل قوى منذ 2014 في مختلف المجالات على المستوي الاقتصادي والسياسي وصولا إلى المستوى التقني والعسكري، وقد حصل هذا التقدم عى دفعة كبيرة باتفاقية الشراكة الشاملة التي تم توقيعها بين مصر وروسيا عام 2018 ، وقد اتخذ الطرفان خلال الفترة الاخيرة خطوات تاريخية من شأنها تعميق الشراكة، منها اعتماد التعامل بالعملات الوطنية، وتفعيل بطاقة مير الروسية في النظام المصرفي المصري"وقالت الشيخ أن "دول الجنوب كلها تتطلع لنظام دولي عادل متوازن به تعددية ولا توجد فيه غطرسة القوة، ومازال احتلال العراق حاضر في الذهن العربي ومن الممكن أن يتكرر، لهذا فإن كل الدول تتطلع لنظام عالمي مختلف يسمح بمراجعات للمواقف والسياسيات التي تتجاوز الأعراف والقانون الدولي، والتي تأتي عادة من الغرب والولايات المتحدة، ومنها العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد أي دولة لا تنصاع لإرادتها بما يؤثر سلبا عن النظام العالمي، فلابد إذا أن تكون هناك أطر مختلفة تسمح للدول بتأكيد استقلاليتها وسيادتها والدفاع عن مصالحها".وأكد المحلل السياسي د.فائز حوالة أن "العلاقات المصرية الروسية متجذرة وقديما ، وقد تسارعت خلال الفترة الأخيرة، ما يدل على أهمية مصر بالنسبة لروسيا كمنطلق بسبب قوة حضور القاهرة في العالم العربي والدول الافريقية ، خاصة في ضوء اهمية العلاقات الروسية الافريقية التي اتخذت مؤخرا منحى مختلف على المستوي الاقتصادي والساسي والعسكري"ولفت الخبير إلى أن زيارة بوغدانوف تحظى بقدر كبير من الأهيمة "إذا اخدذنا بعين الاعتبار لقاء المبعوث الرئيس الروسي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي تحاول روسيا من خلال اللقاء توجيه رسالة للدول العربية مفادها أنها مهتمة بالعلاقات العربية العربية، وليس فقط بالعلاقات العربية الروسية، وهو ما نلاحظة من خلال الانفتاح العربي على سوريا وأيضا من خلال الدور الصيني الذي تجسد بعودة العلاقات الإيرانية السعودية، لهذا لا بد من الاستثمار في هذا المجال من أجل شرق أوسط آمن، ونظام عالمي جديد أكثر عدلا وأمنا"يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, аудио