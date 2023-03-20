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"أكبر أسطول في العالم"...ضباط من البحرية الأمريكية يشيدون بتطور الصين العسكري
"أكبر أسطول في العالم"...ضباط من البحرية الأمريكية يشيدون بتطور الصين العسكري
أصبح الأسطول الصيني الأكبر في العالم، بحسب ما صرّح به ضباط من البحرية الأمريكية، مشيدين في الوقت ذاته بتقدم الصين في العديد من المجالات العسكرية. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T14:02+0000
2023-03-20T14:02+0000
رصد عسكري
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ففي لقاء مع شبكة "سي بي إس"، قال نائب الأدميرال صمويل بابارو، قائد أسطول المحيط الهادئ في البحرية الأمريكية، والملازم قائد البحرية الأمريكية، ديفيد آش، إن الأسطول الصيني أصبح الأكبرفي العالم.وأكد في الوقت نفسه أن البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد السفن.فيما قال آش إن الصينيين يحرزون تقدما كبيرا في العديد من المجالات الرئيسية العسكرية.يذكر أن القوات البحرية الروسية والصينية كانت قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية والصينية في ضوء هذه المناورات.وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وزارة-الدفاع-الصينية-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-في-خليج-عمان-1074751444.html
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رصد عسكري, الصين, العالم
رصد عسكري, الصين, العالم

"أكبر أسطول في العالم"...ضباط من البحرية الأمريكية يشيدون بتطور الصين العسكري

14:02 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / ZHA CHUNMINGوحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني
وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / ZHA CHUNMING
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أصبح الأسطول الصيني الأكبر في العالم، بحسب ما صرّح به ضباط من البحرية الأمريكية، مشيدين في الوقت ذاته بتقدم الصين في العديد من المجالات العسكرية.
ففي لقاء مع شبكة "سي بي إس"، قال نائب الأدميرال صمويل بابارو، قائد أسطول المحيط الهادئ في البحرية الأمريكية، والملازم قائد البحرية الأمريكية، ديفيد آش، إن الأسطول الصيني أصبح الأكبرفي العالم.

وقال بابارو في المقابلة، إنه "في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ضمت البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو 37 سفينة، والآن نتحدث عن 350 سفينة".

وأكد في الوقت نفسه أن البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد السفن.
فيما قال آش إن الصينيين يحرزون تقدما كبيرا في العديد من المجالات الرئيسية العسكرية.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
وزارة الدفاع الصينية تعلن عن مناورات بحرية في خليج عمان بمشاركة إيران وروسيا
15 مارس, 06:50 GMT
يذكر أن القوات البحرية الروسية والصينية كانت قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية والصينية في ضوء هذه المناورات.
وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.
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