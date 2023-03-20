https://sputnikarabic.ae/20230320/أكبر-أسطول-في-العالمضباط-من-البحرية-الأمريكية-يشيدون-بتطور-الصين-العسكري-1074949557.html
"أكبر أسطول في العالم"...ضباط من البحرية الأمريكية يشيدون بتطور الصين العسكري
"أكبر أسطول في العالم"...ضباط من البحرية الأمريكية يشيدون بتطور الصين العسكري
أصبح الأسطول الصيني الأكبر في العالم، بحسب ما صرّح به ضباط من البحرية الأمريكية، مشيدين في الوقت ذاته بتقدم الصين في العديد من المجالات العسكرية. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T14:02+0000
2023-03-20T14:02+0000
2023-03-20T14:02+0000
رصد عسكري
الصين
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ففي لقاء مع شبكة "سي بي إس"، قال نائب الأدميرال صمويل بابارو، قائد أسطول المحيط الهادئ في البحرية الأمريكية، والملازم قائد البحرية الأمريكية، ديفيد آش، إن الأسطول الصيني أصبح الأكبرفي العالم.وأكد في الوقت نفسه أن البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد السفن.فيما قال آش إن الصينيين يحرزون تقدما كبيرا في العديد من المجالات الرئيسية العسكرية.يذكر أن القوات البحرية الروسية والصينية كانت قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية والصينية في ضوء هذه المناورات.وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وزارة-الدفاع-الصينية-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-في-خليج-عمان-1074751444.html
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رصد عسكري, الصين, العالم
"أكبر أسطول في العالم"...ضباط من البحرية الأمريكية يشيدون بتطور الصين العسكري
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أصبح الأسطول الصيني الأكبر في العالم، بحسب ما صرّح به ضباط من البحرية الأمريكية، مشيدين في الوقت ذاته بتقدم الصين في العديد من المجالات العسكرية.
ففي لقاء مع شبكة "سي بي إس"، قال نائب الأدميرال صمويل بابارو، قائد أسطول المحيط الهادئ في البحرية الأمريكية، والملازم قائد البحرية الأمريكية، ديفيد آش، إن الأسطول الصيني أصبح الأكبرفي العالم.
وقال بابارو في المقابلة، إنه "في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ضمت البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو 37 سفينة، والآن نتحدث عن 350 سفينة".
وأكد في الوقت نفسه أن البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد السفن.
فيما قال آش إن الصينيين يحرزون تقدما كبيرا في العديد من المجالات الرئيسية العسكرية.
يذكر أن القوات البحرية الروسية والصينية كانت قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية والصينية في ضوء هذه المناورات.
وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.