https://sputnikarabic.ae/20230320/ألمانيا-الصين-منافس-وخصم-جوهري-لنا-1074946936.html
ألمانيا: الصين منافس وخصم جوهري لنا
ألمانيا: الصين منافس وخصم جوهري لنا
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصين بأنها "منافس" و"خصم جوهري" لبلادها، لكن برلين لا تستطيع أن تفصل نفسها عن بكين في العالم المعاصر المصطبغ... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلت بها اليوم الاثنين لصحيفة "إلباييس" الإسبانية.وأضافت الوزيرة: "نحن متفقون على أننا لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن الصين في العالم المصطبغ بالعولمة... لكن لا ينبغي أن نكون سذج... الصين منافس وشريك لكنها أيضا خصم جوهري".وفي هذا الإطار، حثت وزيرة الخارجية الألمانية أوروبا على أن تصبح "أكثر نشاطا من الناحية الجيوسياسية"، في منافستها المنهجية مع بكين.وأضافت المسؤولة الألمانية: "على مدار سنوات عديدة، كان الأوروبيون يعتقدون أننا في عالم مثالي، حيث لا تؤثر علينا التحديات في مناطق أخرى من العالم".واعتبرت أن الصين استفادت استراتيجيا "من هذه الفجوة التي تركناها لتوسيع نفوذها وتخلق تبعية اقتصادية على سبيل المثال في حالة طريق الحرير الجديد. نحن لم نفعل ما يكفي لمواجهته".
https://sputnikarabic.ae/20230226/ألمانيا-تدعو-الصين-إلى-اتباع-مبادرتها-للسلام-في-أوكرانيا-بـالأفعال-1074042390.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين
ألمانيا: الصين منافس وخصم جوهري لنا
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وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصين بأنها "منافس" و"خصم جوهري" لبلادها، لكن برلين لا تستطيع أن تفصل نفسها عن بكين في العالم المعاصر المصطبغ بالعولمة.
موسكو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلت بها اليوم الاثنين لصحيفة "إلباييس" الإسبانية.
وأضافت الوزيرة: "نحن متفقون على أننا لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن الصين
في العالم المصطبغ بالعولمة... لكن لا ينبغي أن نكون سذج... الصين منافس وشريك لكنها أيضا خصم جوهري".
وفي هذا الإطار، حثت وزيرة الخارجية الألمانية أوروبا على أن تصبح "أكثر نشاطا من الناحية الجيوسياسية"، في منافستها المنهجية مع بكين.
وأضافت المسؤولة الألمانية
: "على مدار سنوات عديدة، كان الأوروبيون يعتقدون أننا في عالم مثالي، حيث لا تؤثر علينا التحديات في مناطق أخرى من العالم".
واعتبرت أن الصين استفادت استراتيجيا "من هذه الفجوة التي تركناها لتوسيع نفوذها وتخلق تبعية اقتصادية على سبيل المثال في حالة طريق الحرير الجديد. نحن لم نفعل ما يكفي لمواجهته".