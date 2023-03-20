https://sputnikarabic.ae/20230320/إعلام-البرلمان-الأردني-بصدد-تجميد-عضوية-النائب-العوايشة-4-أشهر-1074936851.html
إعلام: البرلمان الأردني بصدد تجميد عضوية النائب العوايشة 4 أشهر
إعلام: البرلمان الأردني بصدد تجميد عضوية النائب العوايشة 4 أشهر
كشف تقرير صحفي أن مجلس النواب الأردني سيتخذ قرارا مهما خلال جلسته المغلقة اليوم الاثنين بشأن النائب عبد الرحمن العوايشة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T08:34+0000
2023-03-20T08:34+0000
2023-03-20T08:34+0000
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وقال موقع "عمون" إنه علم أن المجلس سيتخذ قرارا بتجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.تأتي هذه الخطوة على خلفية تطاول العوايشة على وزير العدل أحمد الزيادات داخل أروقة المجلس.وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إحالة النائب عبد الرحمن العوايشة، إلى اللجنة القانونية في المجلس لتطاوله على وزير العدل أحمد الزيادات.وتقدم الصفدي باعتذار لوزير العدل باسم المجلس، مؤكدا رفضه التطاول على الوزراء، وكذلك رفض تطاول الوزراء على النواب.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الأردن-يتقدم-على-مؤشر-السلم-العالمي-إلى-المرتبة-57-1074934229.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن
الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن
إعلام: البرلمان الأردني بصدد تجميد عضوية النائب العوايشة 4 أشهر
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كشف تقرير صحفي أن مجلس النواب الأردني سيتخذ قرارا مهما خلال جلسته المغلقة اليوم الاثنين بشأن النائب عبد الرحمن العوايشة.
وقال موقع "عمون"
إنه علم أن المجلس سيتخذ قرارا بتجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.
تأتي هذه الخطوة على خلفية تطاول العوايشة على وزير العدل أحمد الزيادات داخل أروقة المجلس.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إحالة النائب
عبد الرحمن العوايشة، إلى اللجنة القانونية في المجلس لتطاوله على وزير العدل أحمد الزيادات.
وتقدم الصفدي باعتذار لوزير العدل باسم المجلس، مؤكدا رفضه التطاول على الوزراء، وكذلك رفض تطاول الوزراء على النواب.