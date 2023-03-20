عربي
الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230320/إغماء-خبيرة-طقس-أمريكية-على-الهواء-مباشرة-خلال-لقاء-تلفزيوني-1074940334.html
إغماء خبيرة طقس أمريكية على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني
إغماء خبيرة طقس أمريكية على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني
تعرضت خبيرة أرصاد جوية للإغماء، على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الأمريكية قبل أن تبدأ الحديث عن حالة الطقس. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:08+0000
2023-03-20T10:08+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102269/35/1022693598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_035d240678b27b105df0e6a4fc95af8c.jpg
وسقطت خبيرة الأرصاد الجوية في قناة "سي بي إس" في لوس أنجلوس بأمريكا، أليسا كارلسون شوارتز، مغميا عليها قبل تقديم فقرتها على القناة التلفزيونية.وحاولت الخبيرة الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ الحديث "انقلبت" عيناها إلى أعلى. وسقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة لتسقط بقوة على الأرض خلال بث تلفزيوني مباشر.لتعود لطمئنة متابعهيا عن صحتها لاحقا بعد نشرها لرسالة على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، تحدثت فيها بأن صحتها تحسنت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102269/35/1022693598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b2483fa0520ed98f8d4aaf88d4672c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

إغماء خبيرة طقس أمريكية على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني

10:08 GMT 20.03.2023
© Fotolia / Karelin Dmitriyالتحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Fotolia / Karelin Dmitriy
تابعنا عبرTelegram
تعرضت خبيرة أرصاد جوية للإغماء، على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الأمريكية قبل أن تبدأ الحديث عن حالة الطقس.
وسقطت خبيرة الأرصاد الجوية في قناة "سي بي إس" في لوس أنجلوس بأمريكا، أليسا كارلسون شوارتز، مغميا عليها قبل تقديم فقرتها على القناة التلفزيونية.
وحاولت الخبيرة الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ الحديث "انقلبت" عيناها إلى أعلى. وسقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة لتسقط بقوة على الأرض خلال بث تلفزيوني مباشر.
لتعود لطمئنة متابعهيا عن صحتها لاحقا بعد نشرها لرسالة على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، تحدثت فيها بأن صحتها تحسنت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала