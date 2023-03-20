https://sputnikarabic.ae/20230320/إغماء-خبيرة-طقس-أمريكية-على-الهواء-مباشرة-خلال-لقاء-تلفزيوني-1074940334.html
إغماء خبيرة طقس أمريكية على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني
إغماء خبيرة طقس أمريكية على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني
تعرضت خبيرة أرصاد جوية للإغماء، على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الأمريكية قبل أن تبدأ الحديث عن حالة الطقس. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:08+0000
2023-03-20T10:08+0000
2023-03-20T10:08+0000
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وسقطت خبيرة الأرصاد الجوية في قناة "سي بي إس" في لوس أنجلوس بأمريكا، أليسا كارلسون شوارتز، مغميا عليها قبل تقديم فقرتها على القناة التلفزيونية.وحاولت الخبيرة الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ الحديث "انقلبت" عيناها إلى أعلى. وسقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة لتسقط بقوة على الأرض خلال بث تلفزيوني مباشر.لتعود لطمئنة متابعهيا عن صحتها لاحقا بعد نشرها لرسالة على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، تحدثت فيها بأن صحتها تحسنت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
إغماء خبيرة طقس أمريكية على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني
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تعرضت خبيرة أرصاد جوية للإغماء، على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الأمريكية قبل أن تبدأ الحديث عن حالة الطقس.
وسقطت خبيرة الأرصاد الجوية في قناة "سي بي إس" في لوس أنجلوس بأمريكا، أليسا كارلسون شوارتز، مغميا عليها قبل تقديم فقرتها على القناة التلفزيونية.
وحاولت الخبيرة الحفاظ على ابتسامتها ولكن قبل أن تبدأ الحديث "انقلبت" عيناها إلى أعلى. وسقطت ببطء متكئة بذراعيها على الطاولة لتسقط بقوة على الأرض خلال بث تلفزيوني مباشر.
لتعود لطمئنة متابعهيا عن صحتها لاحقا بعد نشرها لرسالة على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، تحدثت فيها بأن صحتها تحسنت.