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اجتماع في الرياض لدراسة تحديات "السوق الخليجية المشتركة"
اجتماع في الرياض لدراسة تحديات "السوق الخليجية المشتركة"
عقدت كل من لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون، اجتماعا اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T15:32+0000
2023-03-20T15:32+0000
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ووفقا لموقع عاجل السعودي فإن الاجتماع الذي يعد الثاني بين اللجنتين، تم تخصيصه لـ "بحث التحديات أمام السوق المشتركة ودعم القطاع الخاص".وشهد الاجتماع حضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.أيضا تم التباحث حول "القوانين الاسترشادية ذات العلاقة بعمل السوق الخليجية المشتركة للتركيز عليها والعمل على وضع إطار زمني لتحويلها إلى إلزامية، إضافة إلى موضوع دعم القطاع الخاص الخليجي في المجال الصناعي والمرتبط بمجالات السوق الخليجية المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20220911/لجنة-السوق-الخليجية-المشتركة-بصدد-تنفيذ-استراتيجية-التحول-الرقمي-1067598701.html
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الأخبار, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, أخبار السعودية اليوم
الأخبار, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, أخبار السعودية اليوم

اجتماع في الرياض لدراسة تحديات "السوق الخليجية المشتركة"

15:32 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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عقدت كل من لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون، اجتماعا اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لموقع عاجل السعودي فإن الاجتماع الذي يعد الثاني بين اللجنتين، تم تخصيصه لـ "بحث التحديات أمام السوق المشتركة ودعم القطاع الخاص".
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وشهد الاجتماع حضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وخلال المناقشات تم إفراد نقاش لـ "التحديات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، والواردة في دراسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إضافة إلى موضوع المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي الخليجي".

أيضا تم التباحث حول "القوانين الاسترشادية ذات العلاقة بعمل السوق الخليجية المشتركة للتركيز عليها والعمل على وضع إطار زمني لتحويلها إلى إلزامية، إضافة إلى موضوع دعم القطاع الخاص الخليجي في المجال الصناعي والمرتبط بمجالات السوق الخليجية المشتركة".
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