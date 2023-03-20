https://sputnikarabic.ae/20230320/اجتماع-في-الرياض-لدراسة-تحديات-السوق-الخليجية-المشتركة-1074952250.html
اجتماع في الرياض لدراسة تحديات "السوق الخليجية المشتركة"
اجتماع في الرياض لدراسة تحديات "السوق الخليجية المشتركة"
عقدت كل من لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون، اجتماعا اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T15:32+0000
2023-03-20T15:32+0000
2023-03-20T15:32+0000
الأخبار
العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bb327bd8167db9881abc58b159878709.jpg
ووفقا لموقع عاجل السعودي فإن الاجتماع الذي يعد الثاني بين اللجنتين، تم تخصيصه لـ "بحث التحديات أمام السوق المشتركة ودعم القطاع الخاص".وشهد الاجتماع حضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.أيضا تم التباحث حول "القوانين الاسترشادية ذات العلاقة بعمل السوق الخليجية المشتركة للتركيز عليها والعمل على وضع إطار زمني لتحويلها إلى إلزامية، إضافة إلى موضوع دعم القطاع الخاص الخليجي في المجال الصناعي والمرتبط بمجالات السوق الخليجية المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20220911/لجنة-السوق-الخليجية-المشتركة-بصدد-تنفيذ-استراتيجية-التحول-الرقمي-1067598701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecf9380fb28c45cdb27fb73a1b7725fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, أخبار السعودية اليوم
الأخبار, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, أخبار السعودية اليوم
اجتماع في الرياض لدراسة تحديات "السوق الخليجية المشتركة"
تابعنا عبر
عقدت كل من لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون، اجتماعا اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض.