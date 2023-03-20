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الأردن يتقدم على مؤشر السلم العالمي إلى المرتبة 57
الأردن يتقدم على مؤشر السلم العالمي إلى المرتبة 57
كشف تقرير لمركز بحثي أن الأردن تقدم على مؤشر السلم العالمي عام 2022 إلى المرتبة 57 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T06:47+0000
2023-03-20T06:47+0000
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جاء ذلك في تقرير نشره "مؤشر الإرهاب في الأردن" (JTI) الذي يُصدره "مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب" (مستقل).وانتقل الأردن بحسب التقرير من مستوى "متوسط الأمن" إلى مستوى "مرتفع الأمن" إذ حل في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021، وذلك رغم الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.وأشار التقرير إلى أن الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتان إرهابيتان في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود.التقرير الذي يهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب في الأردن، والتوعية المجتمعّية من خطر التطرف العنيف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح، والوسطية، تم إعداده باستخدام الأرشفة الأولية لعددٍ متنوع من المصادر الأولية، والمصادر الثانوية العالمية المعروفة كقاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD) والمصادر المفتوحة، والمصادر الأردنية المتوفرة، وفق المصدر ذاته.
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن

الأردن يتقدم على مؤشر السلم العالمي إلى المرتبة 57

06:47 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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كشف تقرير لمركز بحثي أن الأردن تقدم على مؤشر السلم العالمي عام 2022 إلى المرتبة 57 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر.
جاء ذلك في تقرير نشره "مؤشر الإرهاب في الأردن" (JTI) الذي يُصدره "مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب" (مستقل).
وانتقل الأردن بحسب التقرير من مستوى "متوسط الأمن" إلى مستوى "مرتفع الأمن" إذ حل في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021، وذلك رغم الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.
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وأشار التقرير إلى أن الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتان إرهابيتان في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود.
التقرير الذي يهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب في الأردن، والتوعية المجتمعّية من خطر التطرف العنيف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح، والوسطية، تم إعداده باستخدام الأرشفة الأولية لعددٍ متنوع من المصادر الأولية، والمصادر الثانوية العالمية المعروفة كقاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD) والمصادر المفتوحة، والمصادر الأردنية المتوفرة، وفق المصدر ذاته.
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