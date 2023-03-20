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https://sputnikarabic.ae/20230320/الأمم-المتحدة-اليمن-يشهد-تفشيا-للحصبة-وشلل-الأطفال-وحاجة-ماسة-للتلقيح-1074931916.html
الأمم المتحدة: اليمن يشهد تفشيا للحصبة وشلل الأطفال وحاجة ماسة للتلقيح
الأمم المتحدة: اليمن يشهد تفشيا للحصبة وشلل الأطفال وحاجة ماسة للتلقيح
كشفت الأمم المتحدة عن تفشي فيروسي الحصبة وشلل الأطفال شديدي العدوى في اليمن، نتيجة عدم تلقي اللقاح المضاد لهما. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T02:47+0000
2023-03-20T02:47+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الحصبة
شلل
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن، عبر "تويتر" يوم الأحد، إن "اليمن يشهد الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال".وفي الخامس من مارس الجاري، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن وفاة 10 أطفال بمرض الحصبة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، محذراً من عودة تفشي أمراض الطفولة الستة في مناطق سيطرة "أنصار الله"، متهماً الجماعة بـ "فرض قيود ميدانية على برامج تحصين الأطفال ضد تلك الأمراض القاتلة".وأطلقت الحكومة اليمنية، يوم الأحد قبل الماضي، حملة احترازية للتطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في 12 محافظة بمناطق سيطرتها، وسط مخاوف من عودة تفشيه بعد تسجيل إصابات عقب 26 عاماً من الإعلان عن خلو اليمن من الفيروس المعدي الذي يصيب بالدرجة الأولى الأطفال دون الخامسة ويتسبب في شلل دائم.وحينها حملّت وكيلة وزارة الصحة اليمنية د. إشراق السباعي في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، "أنصار الله" مسؤولية عودة تفشي فيروس شلل الأطفال في اليمن، متهمةً الجماعة بمنع تلقي اللقاحات، كاشفة عن تسجيل 230 حالة غالبيتها في مناطق سيطرة الجماعة بمحافظات حجة وصعدة وأمانة العاصمة والمحويت والحديدة وذمار.ويعاني اليمن منذ 8 أعوام صراعا مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الصحة-اليمني-فيروس-شلل-الأطفال-يتوغل-في-اليمن-1073578187.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الحصبة, شلل, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الحصبة, شلل, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: اليمن يشهد تفشيا للحصبة وشلل الأطفال وحاجة ماسة للتلقيح

02:47 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / NABIL ALAWZARIأطفال يمنيون يجلسون في مخيم جو النسيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب الشمالية، اليمن، فبراير 2021
أطفال يمنيون يجلسون في مخيم جو النسيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب الشمالية، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / NABIL ALAWZARI
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كشفت الأمم المتحدة عن تفشي فيروسي الحصبة وشلل الأطفال شديدي العدوى في اليمن، نتيجة عدم تلقي اللقاح المضاد لهما.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن، عبر "تويتر" يوم الأحد، إن "اليمن يشهد الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال".
وأضافت أن "أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من الحصبة لم يتلقوا اللقاح"، وشددت "الصحة العالمية" على "أن هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن".
وفي الخامس من مارس الجاري، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن وفاة 10 أطفال بمرض الحصبة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، محذراً من عودة تفشي أمراض الطفولة الستة في مناطق سيطرة "أنصار الله"، متهماً الجماعة بـ "فرض قيود ميدانية على برامج تحصين الأطفال ضد تلك الأمراض القاتلة".
وأطلقت الحكومة اليمنية، يوم الأحد قبل الماضي، حملة احترازية للتطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في 12 محافظة بمناطق سيطرتها، وسط مخاوف من عودة تفشيه بعد تسجيل إصابات عقب 26 عاماً من الإعلان عن خلو اليمن من الفيروس المعدي الذي يصيب بالدرجة الأولى الأطفال دون الخامسة ويتسبب في شلل دائم.
وحينها حملّت وكيلة وزارة الصحة اليمنية د. إشراق السباعي في حديثها لوكالة "سبوتنيك"، "أنصار الله" مسؤولية عودة تفشي فيروس شلل الأطفال في اليمن، متهمةً الجماعة بمنع تلقي اللقاحات، كاشفة عن تسجيل 230 حالة غالبيتها في مناطق سيطرة الجماعة بمحافظات حجة وصعدة وأمانة العاصمة والمحويت والحديدة وذمار.
أطفال اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
وزير الصحة اليمني: فيروس شلل الأطفال يتوغل في اليمن
16 فبراير, 00:32 GMT
ويعاني اليمن منذ 8 أعوام صراعا مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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