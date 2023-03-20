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الأمم المتحدة تدعو الدول الغنية لتحقيق الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن
الأمم المتحدة تدعو الدول الغنية لتحقيق الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية، اليوم الإثنين، لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن بهدف "نزع فتيل القنبلة... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T13:57+0000
2023-03-20T13:57+0000
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وفي عرضه لتقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية للتغيير المناخي حول آثار ومسار الاحتباس الحراري العالمي، قدم غوتيريش تقييما صارما بشأن التحدي المتمثل في منع كارثة مناخية، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأممي في رسالة بالفيديو في الوقت الذي أصدر فيه خبراء اللجنة أحدث تقاريرها والذي وصفه بأنه "دليل نجاة للبشرية" إن: "الإنسانية على شريحة ثلج رقيقة... وهذا الثلج يذوب سريعا".وأضاف أن الدولة الغنية يجب أن تلتزم بتحقيق الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن وهو عام 2040، معتبرا أنه "الحد الذي ينبغي أن يحترمه الجميع".وفي الوقت الحالي، حددت معظم الدول الغنية هدفها لتحقيق الحياد الكربوني لمكافحة التغير المناخي في عام 2050، لكن بعضها أكثر طموحا، مثل فنلندا حددت عام 2035.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الرئيس-النمساوي-يدعو-إلى-مزيد-من-العمل-لتجنب-كارثة-المناخ-1074288197.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأمم المتحدة تدعو الدول الغنية لتحقيق الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن

13:57 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية، اليوم الإثنين، لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن بهدف "نزع فتيل القنبلة المناخية الموقوتة".
وفي عرضه لتقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية للتغيير المناخي حول آثار ومسار الاحتباس الحراري العالمي، قدم غوتيريش تقييما صارما بشأن التحدي المتمثل في منع كارثة مناخية، بحسب "فرانس برس".
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وقال المسؤول الأممي في رسالة بالفيديو في الوقت الذي أصدر فيه خبراء اللجنة أحدث تقاريرها والذي وصفه بأنه "دليل نجاة للبشرية" إن: "الإنسانية على شريحة ثلج رقيقة... وهذا الثلج يذوب سريعا".
وأضاف أن الدولة الغنية يجب أن تلتزم بتحقيق الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن وهو عام 2040، معتبرا أنه "الحد الذي ينبغي أن يحترمه الجميع".
وفي الوقت الحالي، حددت معظم الدول الغنية هدفها لتحقيق الحياد الكربوني لمكافحة التغير المناخي في عام 2050، لكن بعضها أكثر طموحا، مثل فنلندا حددت عام 2035.
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