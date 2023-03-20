https://sputnikarabic.ae/20230320/الأمن-السعودي-يوقف-تنظيم-إجرامي-استولى-على-11-مليون-ريال-في-150-جريمة-احتيال-1074964793.html
الأمن السعودي يوقف تنظيم إجرامي استولى على 11 مليون ريال في 150 جريمة احتيال
الأمن السعودي يوقف تنظيم إجرامي استولى على 11 مليون ريال في 150 جريمة احتيال
أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، توقيف تنظيم إجرامي، تمكن من تنفيذ 150 جريمة احتيال مالي، حصلا نتيجتها على نحو 11 مليون ريال... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T21:39+0000
2023-03-20T21:39+0000
2023-03-20T21:39+0000
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وجاء في بيان للنيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي.وأوضح البيان أن التحقيق كشف "قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقى شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية".وأشارت إلى أنه بتفتيش منزل المواطن "تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث انترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين أرقام ورموز".وأكدت النيابة السعودية أن "إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا".وأشارت إلى أن المتهمين "انتحلو صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال".وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، بينما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20220705/البريد-السعودي-يحذر-المواطنين-مما-وصفها-بـالرسائل-الاحتيالية-1064688593.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أعمال إجرامية, الشرطة, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أعمال إجرامية, الشرطة, الأخبار
الأمن السعودي يوقف تنظيم إجرامي استولى على 11 مليون ريال في 150 جريمة احتيال
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أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، توقيف تنظيم إجرامي، تمكن من تنفيذ 150 جريمة احتيال مالي، حصلا نتيجتها على نحو 11 مليون ريال سعودي.
وجاء في بيان للنيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي
.
وأوضح البيان أن التحقيق كشف "قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية
والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقى شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية".
وأشارت إلى أنه بتفتيش منزل المواطن "تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث انترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات
أشخاص وعناوين أرقام ورموز".
وأكدت النيابة السعودية أن "إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا".
وأشارت إلى أن المتهمين "انتحلو صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية
، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال".
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، بينما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.