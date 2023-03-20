https://sputnikarabic.ae/20230320/الإمارات-قانون-لتأسيس-أول-منطقة-حرة-لشركات-الأصول-الرقمية-والافتراضية-في-العالم-1074938625.html

الإمارات... قانون لتأسيس أول منطقة حرة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية في العالم

الإمارات... قانون لتأسيس أول منطقة حرة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية في العالم

أصدر حاكم إمارة رأس الخيمة الخليجية، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، اليوم الاثنين، قانونا بتأسيس أول منطقة حرة في العالم، والمتخصصة لشركات الأصول الرقمية... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T09:31+0000

2023-03-20T09:31+0000

2023-03-20T09:31+0000

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وينص القانون رقم 2 لعام 2023، على إنشاء سلطة "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، تحت إشراف دائرة المستقبل، التي تم تأسيسها مؤخرا، على أن تكون جهة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها، وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وسيتم فتح باب التسجيل للشركات الراغبة بالانضمام إلى "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، خلال الربع الثاني من عام 2023، لتصبح بذلك أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة، بما فيها "ميتافيرس"، و"البلوكتشين"، والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، ومحافظ الأصول الافتراضية، والرموز غير القابلة للاستبدال والمنظمات اللامركزية المستقلة، والتطبيقات اللامركزية، وغيرها من الأعمال المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث للويب 3.0.ويشمل قرار حاكم رأس الخيمة، تعيين الشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي، في منصب رئيس مجلس إدارة "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، والدكتور سمير الأنصاري، رئيسا تنفيذيا لها.وأوضح حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أنوأضاف أن "هدفنا توفير بيئة ملهمة تركز على الابتكار، وتساعد على تحويل الأفكار الطموحة لرواد الأعمال إلى مشاريع عملية من شأنها إحداث تأثير وتحول جذري في العالم".وأكد حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن المنطقة الحرة الجديدة ستسهم في تعزيز سمعة رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لمشروعات الأعمال الجديدة واقتصاد المستقبل، كما ستكون حافزا لتشجيع المبدعين على تطبيق أفكارهم المبتكرة للعالم الرقمي.كما شدد القاسمي أن المنطقة الجديدة ستساعد على استقطاب كبرى الشركات الرقمية العالمية، لتوسيع أعمالهم من خلال منطقتنا الحرة، بما يحقق قيمة إضافية للاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل إضافية ويجذب استثمارات جديدة، "الأمر الذي يرسخ مكانة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات والمنطقة"، بحسب قوله.

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