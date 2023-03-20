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https://sputnikarabic.ae/20230320/الاتحاد-الأوروبي-نتوقع-إنفاق-70-مليار-يورو-إضافية-على-الدفاع-بحلول-عام-2025-1074952705.html
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إنفاق 70 مليار يورو إضافية على الدفاع بحلول عام 2025
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إنفاق 70 مليار يورو إضافية على الدفاع بحلول عام 2025
صرّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T15:49+0000
2023-03-20T15:49+0000
العالم
بروكسل
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في التقرير الذي نشره بوريل: "وفقًا لمراجعة الدفاع السنوية لعام 2022، بلغ الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، 214 مليار يورو (بزيادة 6% مقارنة بعام 2020). ومن المتوقع أن يصل النمو الإضافي بحلول عام 2025 إلى 70 مليار يورو".وأعرب بوريل عن أسفه لأن أقل من 20 % من إجمالي الإنفاق الدفاعي يذهب إلى المشاريع المشتركة والمشتريات الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي. في حين أن الهدف المعلن لمثل هذه النفقات هو 35%.في وقت سابق، ذكرت دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "منتدى شومان" الأول للنقاش حول الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل في الفترة من 20 إلى 21 مارس/ آذار، وجمع المنتدى ممثلين عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى "أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن لتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية المشتركة والاستجابات المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230320/العراق-يجري-مباحثات-مع-الاتحاد-الأوروبي-حول-سبل-تعزيز-العلاقات-1074936151.html
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العالم, بروكسل, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, بروكسل, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: نتوقع إنفاق 70 مليار يورو إضافية على الدفاع بحلول عام 2025

15:49 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء بمقدار 70 مليار يورو بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2021.
وجاء في التقرير الذي نشره بوريل: "وفقًا لمراجعة الدفاع السنوية لعام 2022، بلغ الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، 214 مليار يورو (بزيادة 6% مقارنة بعام 2020). ومن المتوقع أن يصل النمو الإضافي بحلول عام 2025 إلى 70 مليار يورو".
وأعرب بوريل عن أسفه لأن أقل من 20 % من إجمالي الإنفاق الدفاعي يذهب إلى المشاريع المشتركة والمشتريات الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي. في حين أن الهدف المعلن لمثل هذه النفقات هو 35%.
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في وقت سابق، ذكرت دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "منتدى شومان" الأول للنقاش حول الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل في الفترة من 20 إلى 21 مارس/ آذار، وجمع المنتدى ممثلين عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى "أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن لتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية المشتركة والاستجابات المشتركة".
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