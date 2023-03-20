https://sputnikarabic.ae/20230320/الاستخبارات-الروسية-الولايات-المتحدة-تخطط-لنقل-عشرات-الشاحنات-إلى-الإرهابيين-في-سوريا--1074934546.html

الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا

الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة من... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T07:15+0000

2023-03-20T07:15+0000

2023-03-20T07:31+0000

العالم

أخبار سوريا اليوم

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وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة ذات الدفع الرباعي المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وكذلك صواريخ "إيغلا" وتاو" و"نلاو"، إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.وشدد المكتب الصحفى لجهاز المخابرات الخارجية على أن "مثل هذا النشاط الأمريكي هو في الأساس مظهر من مظاهر إرهاب الدولة".

https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html

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