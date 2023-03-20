https://sputnikarabic.ae/20230320/الاستخبارات-الروسية-الولايات-المتحدة-تخطط-لنقل-عشرات-الشاحنات-إلى-الإرهابيين-في-سوريا--1074934546.html
الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا
الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة من... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T07:15+0000
2023-03-20T07:15+0000
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وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة ذات الدفع الرباعي المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وكذلك صواريخ "إيغلا" وتاو" و"نلاو"، إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.وشدد المكتب الصحفى لجهاز المخابرات الخارجية على أن "مثل هذا النشاط الأمريكي هو في الأساس مظهر من مظاهر إرهاب الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار سوريا اليوم
الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لنقل عشرات الشاحنات إلى الإرهابيين في سوريا
07:15 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 07:31 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز "إيغلا" إلى الإرهابيين.
وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة ذات الدفع الرباعي المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وكذلك صواريخ "إيغلا" وتاو" و"نلاو"، إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.
أشارت دائرة الاستخبارات الخارجية إلى أن التفاعل الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية مع الإرهابيين الإسلاميين، بمن فيهم مسلحو "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، يضعهم في نفس القائمة.
وشدد المكتب الصحفى لجهاز المخابرات الخارجية على أن "مثل هذا النشاط الأمريكي هو في الأساس مظهر من مظاهر إرهاب الدولة".