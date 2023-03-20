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https://sputnikarabic.ae/20230320/البرلمان-الأردني-يفصل-4-نواب-خلال-عامين-و6-أشهر-1074951145.html
البرلمان الأردني يفصل 4 نواب خلال عامين و6 أشهر
البرلمان الأردني يفصل 4 نواب خلال عامين و6 أشهر
فصل البرلمان الأردني 4 نواب وجمّد عضويتهم، بعد ما يقرب من عامين ونصف العام، هي عمر مجلس النواب الـ19، وذلك لمخالفتهم تعليماته الداخلية. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T14:49+0000
2023-03-20T14:49+0000
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وكان عبد الرحمن العوايشة هو أحدث النواب المعاقبين، الذي صدر قرار، اليوم الاثنين، بتجميد عضويته 4 أشهر، لتطاوله على وزير العدل الأردني، وذلك بعد تصويت 89 نائبا من أصل 108 نواب، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي 18 يناير/ كانون الثاني 2023، تمت الموافقة على فصل النائب، محمد عناد الفايز، إثر مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية، فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها، ومخالفة نصوص المواد 154 و155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس.كما أن الفايز حنث بالقسم القانوني، وقبض المخصصات المالية دون وجه حق، خلال فترة غيابه عن المجلس، وخالف نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.وفي يناير 2022، جمّد البرلمان الأردني عضوية النائب، حسن الرياطي، لمدة عامين، بعد "عراك حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية".وفي يونيو/ حزيران 2021، صوّت البرلمان الأردني على مذكرة نيابية بفصل النائب أسامة الرحيل، بعد تصريحات "مسيئة" صدرت عنه.
https://sputnikarabic.ae/20230320/إعلام-البرلمان-الأردني-بصدد-تجميد-عضوية-النائب-العوايشة-4-أشهر-1074936851.html
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أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

البرلمان الأردني يفصل 4 نواب خلال عامين و6 أشهر

14:49 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIعضو البرلمان الأردني، صالح العرموطي، أمام البرلمان في العاصمة الأردنية عمان
عضو البرلمان الأردني، صالح العرموطي، أمام البرلمان في العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
عضو البرلمان الأردني، صالح العرموطي، أمام البرلمان في العاصمة الأردنية عمان
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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فصل البرلمان الأردني 4 نواب وجمّد عضويتهم، بعد ما يقرب من عامين ونصف العام، هي عمر مجلس النواب الـ19، وذلك لمخالفتهم تعليماته الداخلية.
وكان عبد الرحمن العوايشة هو أحدث النواب المعاقبين، الذي صدر قرار، اليوم الاثنين، بتجميد عضويته 4 أشهر، لتطاوله على وزير العدل الأردني، وذلك بعد تصويت 89 نائبا من أصل 108 نواب، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني 2023، تمت الموافقة على فصل النائب، محمد عناد الفايز، إثر مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية، فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها، ومخالفة نصوص المواد 154 و155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
إعلام: البرلمان الأردني بصدد تجميد عضوية النائب العوايشة 4 أشهر
08:34 GMT
كما أن الفايز حنث بالقسم القانوني، وقبض المخصصات المالية دون وجه حق، خلال فترة غيابه عن المجلس، وخالف نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.
وفي يناير 2022، جمّد البرلمان الأردني عضوية النائب، حسن الرياطي، لمدة عامين، بعد "عراك حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية".
وفي يونيو/ حزيران 2021، صوّت البرلمان الأردني على مذكرة نيابية بفصل النائب أسامة الرحيل، بعد تصريحات "مسيئة" صدرت عنه.
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