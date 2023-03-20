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https://sputnikarabic.ae/20230320/البيتكوين-يتجاوز-حاجز-28-ألف-دولار-لأول-مرة-منذ-يونيو-الفائت-1074937099.html
بتكوين يتجاوز حاجز 28 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو الفائت
بتكوين يتجاوز حاجز 28 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو الفائت
تجاوز البتكوين حاجز الـ28 ألف دولار للمرة الأولى منذ 12 يونيو/حزيران 2022. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T08:39+0000
2023-03-20T08:42+0000
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وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 1 في المئة يوم الأحد لتتجاوز العملة الإلكترونية حاجز 28 ألف دولار.ووفقًا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، كانت الزيادة اليومية 0.82 في المئة.يعتقد المحللون أن سعر بتكوين لم يعد مرتبطًا بمؤشر الأسهم لأكبر 500 شركة في البورصات الأمريكية "S &amp; P 500". لذلك، وفقًا لنتائج تداول يوم الجمعة، انخفض المؤشر بنسبة 1.1%.
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

بتكوين يتجاوز حاجز 28 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو الفائت

08:39 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 08:42 GMT 20.03.2023)
© AFP 2023 / MARTIN BUREAUبيتكوين والدولار الأمريكي
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / MARTIN BUREAU
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تجاوز البتكوين حاجز الـ28 ألف دولار للمرة الأولى منذ 12 يونيو/حزيران 2022.
وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 1 في المئة يوم الأحد لتتجاوز العملة الإلكترونية حاجز 28 ألف دولار.

ارتفع سعر بتكوين على "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، منذ الساعة 7:38 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.8 في المئة، ليصل لـ 27383 دولارًا.

ووفقًا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، كانت الزيادة اليومية 0.82 في المئة.
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يعتقد المحللون أن سعر بتكوين لم يعد مرتبطًا بمؤشر الأسهم لأكبر 500 شركة في البورصات الأمريكية "S & P 500". لذلك، وفقًا لنتائج تداول يوم الجمعة، انخفض المؤشر بنسبة 1.1%.
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