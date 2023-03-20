https://sputnikarabic.ae/20230320/البيتكوين-يتجاوز-حاجز-28-ألف-دولار-لأول-مرة-منذ-يونيو-الفائت-1074937099.html

بتكوين يتجاوز حاجز 28 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو الفائت

بتكوين يتجاوز حاجز 28 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو الفائت

تجاوز البتكوين حاجز الـ28 ألف دولار للمرة الأولى منذ 12 يونيو/حزيران 2022. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T08:39+0000

2023-03-20T08:39+0000

2023-03-20T08:42+0000

اقتصاد

العالم

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وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 1 في المئة يوم الأحد لتتجاوز العملة الإلكترونية حاجز 28 ألف دولار.ووفقًا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، كانت الزيادة اليومية 0.82 في المئة.يعتقد المحللون أن سعر بتكوين لم يعد مرتبطًا بمؤشر الأسهم لأكبر 500 شركة في البورصات الأمريكية "S & P 500". لذلك، وفقًا لنتائج تداول يوم الجمعة، انخفض المؤشر بنسبة 1.1%.

https://sputnikarabic.ae/20230123/بيتكوين-تسجل-أعلى-مستوياتها-منذ-أغسطس-متجاوزة-23-ألف-دولار-1072615980.html

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