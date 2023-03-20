https://sputnikarabic.ae/20230320/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-فقدان-أفضل-الأشخاص-لعدم-امتلاكه-المعدات-المناسبة-1074932456.html
الجيش الأوكراني يشكو من فقدان "أفضل الأشخاص" لعدم امتلاكه "المعدات المناسبة"
الجيش الأوكراني يشكو من فقدان "أفضل الأشخاص" لعدم امتلاكه "المعدات المناسبة"
صرح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي غولوبتسوف، في مقابلة مع صحيفة "بريتش تايمز" بأن بلاده "تخسر بعضاً من أفضل ما لديها" من العسكريين بسبب... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T04:52+0000
2023-03-20T04:52+0000
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبتسوف، في مقابلة مع "التايمز"، إن طيارين أوكرانيين اثنين عادا من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أمضيا ثلاثة أسابيع يتدربان على طائرة محاكاة مقاتلة من طراز "إف-16"، ووصف نتائج هذا التدريب بأنها "جيدة جدًا"، مؤكدا أنه "يمكن للطيارين الأوكرانيين تعلم كيفية الطيران وتشغيل أنظمة الأسلحة من طراز "إف-16" في أقل من ستة أشهر".وتابع غولوبتسوف، معربا عن أسفه لأنه ما دامت أوكرانيا لا تمتلك المعدات الضرورية، فإنها تفقد "أفضل الأشخاص من شعبها"، قائلا: "أفقد بعض أفضل الأشخاص بسبب الافتقار إلى التقنية المناسبة".وكان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، قد أعلن في بداية العام، أن هناك حاجة إلى حوالي 200 طائرة عسكرية متعددة الأغراض، التي يمكن أن تكون من طراز "إف-16" للدفاع عن سماء أوكرانيا، ومن جانبه أكد خبير الطيران الأوكراني، الباحث في متحف جامعة الطيران الوطنية، فاليري رومانينكو، أنه من غير الواقعي تدريب طاقم من الطيارين لاستخدام الـ 200 طائرة التي طلبتها كييف من الدول الغربية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230319/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-استطلاع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1074906164.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني يشكو من فقدان "أفضل الأشخاص" لعدم امتلاكه "المعدات المناسبة"
04:52 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
صرح قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي غولوبتسوف، في مقابلة مع صحيفة "بريتش تايمز" بأن بلاده "تخسر بعضاً من أفضل ما لديها" من العسكريين بسبب نقص المعدات اللازمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبتسوف، في مقابلة مع "التايمز"، إن طيارين أوكرانيين اثنين عادا من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أمضيا ثلاثة أسابيع يتدربان على طائرة محاكاة مقاتلة من طراز "إف-16"، ووصف نتائج هذا التدريب بأنها "جيدة جدًا"، مؤكدا أنه "يمكن للطيارين الأوكرانيين تعلم كيفية الطيران وتشغيل أنظمة الأسلحة من طراز "إف-16" في أقل من ستة أشهر".
وتابع غولوبتسوف، معربا عن أسفه لأنه ما دامت أوكرانيا لا تمتلك المعدات الضرورية، فإنها تفقد "أفضل الأشخاص من شعبها"، قائلا: "أفقد بعض أفضل الأشخاص بسبب الافتقار إلى التقنية المناسبة".
وكان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، قد أعلن في بداية العام، أن هناك حاجة إلى حوالي 200 طائرة عسكرية متعددة الأغراض، التي يمكن أن تكون من طراز "إف-16" للدفاع عن سماء أوكرانيا، ومن جانبه أكد خبير الطيران الأوكراني، الباحث في متحف جامعة الطيران الوطنية، فاليري رومانينكو، أنه من غير الواقعي تدريب طاقم من الطيارين لاستخدام الـ 200 طائرة التي طلبتها كييف من الدول الغربية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.