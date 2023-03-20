https://sputnikarabic.ae/20230320/الجيش-اليمني-مقتل-وإصابة-8-من-الحوثيين-في-مواجهات-غرب-تعز-1074966822.html
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 8 من الحوثيين في مواجهات غرب تعز
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 8 من الحوثيين في مواجهات غرب تعز
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الاثنين، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة تعز جنوب... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T22:43+0000
2023-03-20T22:43+0000
2023-03-20T22:43+0000
الحرب على اليمن
الجيش اليمني
أنصار الله
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز عبر صفحته في "فيس بوك"، إن "قوات الجيش الوطني أحبطت مساء اليوم، محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقع في منطقة غراب غرب مدينة تعز".وأشار إلى "إحباط محاولة تسلل أخرى للحوثيين في محيط مدرسة محمد علي عثمان بالجبهة الشرقية لمدينة تعز".ويأتي التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز الاستراتيجية، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، يوم السبت الماضي، صد قواته محاولة تقدم لـ "أنصار الله" باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، ومقتل وإصابة 7 من منفذيها.ومنتصف مارس الجاري، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع في اليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معربا عن قلقه من تصاعد الاشتباكات في عدة جبهات، لاسيما في مأرب وتعز (شمال شرقي وجنوب غربي اليمن).ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-أكثر-من-280-ألف-عسكري-من-الجيش-اليمني-والتحالف-العربي-منذ-2015-1074919908.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, الجيش اليمني, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الحرب على اليمن, الجيش اليمني, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 8 من الحوثيين في مواجهات غرب تعز
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الاثنين، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز عبر صفحته في "فيس بوك"، إن "قوات الجيش الوطني أحبطت مساء اليوم، محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقع
في منطقة غراب غرب مدينة تعز".
وأضاف أن "الحوثيين تكبدوا على إثر محاولة التسلل ثلاثة قتلى وخمسة جرحى".
وأشار إلى "إحباط محاولة تسلل أخرى للحوثيين في محيط مدرسة محمد علي عثمان بالجبهة الشرقية لمدينة تعز".
ويأتي التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز الاستراتيجية، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، يوم السبت الماضي، صد قواته محاولة تقدم لـ "أنصار الله" باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، ومقتل وإصابة 7 من منفذيها.
ومنتصف مارس الجاري، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع في اليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معربا عن قلقه من تصاعد الاشتباكات في عدة جبهات
، لاسيما في مأرب وتعز (شمال شرقي وجنوب غربي اليمن).
ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.