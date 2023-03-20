https://sputnikarabic.ae/20230320/الحكومة-اليابانية-نراقب-تطورات-زيارة-الرئيس-الصيني-إلى-موسكو-1074946236.html
الحكومة اليابانية: نراقب تطورات زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو
الحكومة اليابانية: نراقب تطورات زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو
قال أمين مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو تتابع عن كثب تصرفات موسكو وبكين خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا التي بدأت اليوم الاثنين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:39+0000
2023-03-20T12:39+0000
2023-03-20T12:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار اليابان
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063171191_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_7e0ac6989cd15142962c6585bf4bb59a.jpg
سبوتنيك. وأوضح ماتسونو في مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا، تتابع بلادنا عن كثب تصرفات الصين وروسيا، وفي الوقت نفسه ندعو الصين إلى التصرف بمسؤولية".وأضاف المسؤول الياباني أن الشعب الأوكراني هو من يجب أن يتخذ القرار بنفسه فيما يتعلق بكيفية المضي قدما في المفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.وجاء في خطابه المكتوب فور وصوله: "أنا سعيد للغاية، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة".وأضاف الرئيس الصيني: "تلعب الصين وروسيا، بوصفهما قوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، دورا مهما في الشؤون الدولية. وفي عالم بعيد عن السلام، فإن الصين مستعدة مع روسيا للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ولحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يتوقع-أن-يناقش-مع-بوتين-الموضوعات-الإقليمية-والدولية-المهمة-وذات-الاهتمام-المشترك-1074941762.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-المحاولات-الغربية-الممنهجة-لتدمير-الاقتصاد-الروسي-فشلت-وتفشل-مستقبلا-1074945652.html
أخبار اليابان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063171191_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c91f083d7449572fa50767df7bcc16fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
الحكومة اليابانية: نراقب تطورات زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو
تابعنا عبر
قال أمين مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو تتابع عن كثب تصرفات موسكو وبكين خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا التي بدأت اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وأوضح ماتسونو في مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا، تتابع بلادنا عن كثب تصرفات الصين وروسيا
، وفي الوقت نفسه ندعو الصين إلى التصرف بمسؤولية".
وأضاف المسؤول الياباني أن الشعب الأوكراني هو من يجب أن يتخذ القرار بنفسه فيما يتعلق بكيفية المضي قدما في المفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا.
يذكر أن الرئيس الصيني
شي جين بينغ، كان قد وصل منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.
يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وأعرب شي جين بينغ
، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
وجاء في خطابه المكتوب فور وصوله: "أنا سعيد للغاية، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة".
وأضاف الرئيس الصيني: "تلعب الصين وروسيا، بوصفهما قوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، دورا مهما في الشؤون الدولية. وفي عالم بعيد عن السلام، فإن الصين مستعدة مع روسيا للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ولحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".