https://sputnikarabic.ae/20230320/الحكومة-اليابانية-نراقب-تطورات-زيارة-الرئيس-الصيني-إلى-موسكو-1074946236.html

الحكومة اليابانية: نراقب تطورات زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو

الحكومة اليابانية: نراقب تطورات زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو

قال أمين مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو تتابع عن كثب تصرفات موسكو وبكين خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا التي بدأت اليوم الاثنين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T12:39+0000

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سبوتنيك. وأوضح ماتسونو في مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا، تتابع بلادنا عن كثب تصرفات الصين وروسيا، وفي الوقت نفسه ندعو الصين إلى التصرف بمسؤولية".وأضاف المسؤول الياباني أن الشعب الأوكراني هو من يجب أن يتخذ القرار بنفسه فيما يتعلق بكيفية المضي قدما في المفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.وجاء في خطابه المكتوب فور وصوله: "أنا سعيد للغاية، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة".وأضاف الرئيس الصيني: "تلعب الصين وروسيا، بوصفهما قوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، دورا مهما في الشؤون الدولية. وفي عالم بعيد عن السلام، فإن الصين مستعدة مع روسيا للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ولحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يتوقع-أن-يناقش-مع-بوتين-الموضوعات-الإقليمية-والدولية-المهمة-وذات-الاهتمام-المشترك-1074941762.html

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