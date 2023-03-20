https://sputnikarabic.ae/20230320/الخارجية-الأفغانية-تنفي-وجود-أي-مجموعات-إرهابية-في-البلاد-1074943009.html
الخارجية الأفغانية تنفي وجود أي مجموعات إرهابية في البلاد
الخارجية الأفغانية تنفي وجود أي مجموعات إرهابية في البلاد
أعلن القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، إنه لا توجد مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو أي جماعات أخرى تهدد أمن البلاد. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T11:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال متقي، في مقابلة مع "تلفزيون أفغانستان الوطني"، "لا وجود لـ ’داعش’ أو أي جماعات معارضة أخرى في أفغانستان، وإذا حدث شيء هنا، فإنه سيكون قد جاء من دول أجنبية مجاورة".وأضاف أن الوضع في أفغانستان شهد تحسناً كبيرا، كما أن الأمن يتم توفيره على نطاق واسع، مؤكدا أن "لأفغانستان علاقات دبلوماسية جيدة مع العالم، وهي مستمرة في التحسن".كان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، قد تبنى، بوقت سابق، تفجيرات وقعت يومي 9 و11 مارس/ آذار الجاري بولاية بلخ شمالي أفغانستان، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم حاكم الولاية، وإصابة 15 شخصا.وفي وقت سابق، قتل 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون، جراء انفجار كبير وقع خلال تجمع للصحفيين في مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان.وذكرت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "الانفجار استهدف تجمعا من الصحفيين وعلماء الدين وبعض المسؤولين المحليين"، وأضافت الصحيفة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى".وفي السياق، ذكرت قناة "إكسيل تي في" الأفغانية، نقلا عن مسؤولي الصحة في بلخ، قولهم إن "3 أشخاص قتلوا وأصيب قرابة 20 شخصا حتى الآن".يأتي ذلك بعد يومين فقط من مقتل حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان، داوود مزمل؛ إثر انفجار استهدف مقره، بالإضافة إلى مسؤول آخر في حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة)".
https://sputnikarabic.ae/20230221/طالبان-تعين-سفيرا-جديدا-لأفغانستان-لدى-إيران-1073823199.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
الخارجية الأفغانية تنفي وجود أي مجموعات إرهابية في البلاد
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أعلن القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، إنه لا توجد مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو أي جماعات أخرى تهدد أمن البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال متقي، في مقابلة مع "تلفزيون أفغانستان الوطني"، "لا وجود لـ ’داعش’ أو أي جماعات معارضة أخرى في أفغانستان، وإذا حدث شيء هنا، فإنه سيكون قد جاء من دول أجنبية مجاورة".
وأضاف أن الوضع في أفغانستان شهد تحسناً كبيرا، كما أن الأمن يتم توفيره على نطاق واسع، مؤكدا أن "لأفغانستان
علاقات دبلوماسية جيدة مع العالم، وهي مستمرة في التحسن".
كان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، قد تبنى، بوقت سابق، تفجيرات وقعت يومي 9 و11 مارس/ آذار الجاري بولاية بلخ شمالي أفغانستان، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم حاكم الولاية، وإصابة 15 شخصا.
وفي وقت سابق، قتل 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون، جراء انفجار كبير وقع خلال تجمع للصحفيين في مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان.
وذكرت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "الانفجار استهدف تجمعا من الصحفيين وعلماء الدين وبعض المسؤولين المحليين"، وأضافت الصحيفة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى".
وفي السياق، ذكرت قناة "إكسيل تي في" الأفغانية، نقلا عن مسؤولي الصحة في بلخ، قولهم إن "3 أشخاص قتلوا وأصيب قرابة 20 شخصا حتى الآن".
يأتي ذلك بعد يومين فقط من مقتل حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان
، داوود مزمل؛ إثر انفجار استهدف مقره، بالإضافة إلى مسؤول آخر في حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة)".