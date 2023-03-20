https://sputnikarabic.ae/20230320/الخارجية-الروسية-موسكو-ستعلق-المشاركة-في-اتفاقية-الحبوب-إذا-لم-تنفذ-طلباتها--1074944636.html

الخارجية الروسية: موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ طلباتها

الخارجية الروسية: موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ طلباتها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم يكن هناك تقدم في تنفيذ الشق الروسي من الاتفاق. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T12:15+0000

2023-03-20T12:15+0000

2023-03-20T12:15+0000

العالم

تمديد

حبوب

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم إبلاغ هذا الموقف (تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا) رسميًا إلى الجانبين التركي والأوكراني لمبادرة البحر الأسود، وكذلك لممثلي الأمم المتحدة. لم تكن هناك اعتراضات رسمية، وبالتالي تظل الاتفاقية سارية للشهرين المقبلين وفقًا للمعايير الحالية، دون أي تغييرات في الموانئ المعنية، ونطاق البضائع وإجراءات الفحص المتفق عليها".وأضاف البيان: "من دون إحراز تقدم في تنفيذ هذه المتطلبات، والتي ليست جديدة على الإطلاق والتي كان يجب حلها في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في "مبادرة البحر الأسود".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230318/الأمم-المتحدة-تؤكد-تمديد-صفقة-الحبوب-وتدعو-إلى-مزيد-من-التنفيذ-النشط-لها--1074889644.html

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