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https://sputnikarabic.ae/20230320/الخارجية-الروسية-موسكو-ستعلق-المشاركة-في-اتفاقية-الحبوب-إذا-لم-تنفذ-طلباتها--1074944636.html
الخارجية الروسية: موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ طلباتها
الخارجية الروسية: موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ طلباتها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم يكن هناك تقدم في تنفيذ الشق الروسي من الاتفاق. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:15+0000
2023-03-20T12:15+0000
العالم
تمديد
حبوب
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم إبلاغ هذا الموقف (تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا) رسميًا إلى الجانبين التركي والأوكراني لمبادرة البحر الأسود، وكذلك لممثلي الأمم المتحدة. لم تكن هناك اعتراضات رسمية، وبالتالي تظل الاتفاقية سارية للشهرين المقبلين وفقًا للمعايير الحالية، دون أي تغييرات في الموانئ المعنية، ونطاق البضائع وإجراءات الفحص المتفق عليها".وأضاف البيان: "من دون إحراز تقدم في تنفيذ هذه المتطلبات، والتي ليست جديدة على الإطلاق والتي كان يجب حلها في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في "مبادرة البحر الأسود".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الأمم-المتحدة-تؤكد-تمديد-صفقة-الحبوب-وتدعو-إلى-مزيد-من-التنفيذ-النشط-لها--1074889644.html
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العالم, تمديد, حبوب, روسيا
العالم, تمديد, حبوب, روسيا

الخارجية الروسية: موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ طلباتها

12:15 GMT 20.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستعلق المشاركة في اتفاقية الحبوب إذا لم يكن هناك تقدم في تنفيذ الشق الروسي من الاتفاق.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم إبلاغ هذا الموقف (تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا) رسميًا إلى الجانبين التركي والأوكراني لمبادرة البحر الأسود، وكذلك لممثلي الأمم المتحدة. لم تكن هناك اعتراضات رسمية، وبالتالي تظل الاتفاقية سارية للشهرين المقبلين وفقًا للمعايير الحالية، دون أي تغييرات في الموانئ المعنية، ونطاق البضائع وإجراءات الفحص المتفق عليها".

وأفادت الخارجية الروسية بأنه سيعتمد القرار الجديد لتمديد المبادرة على التقدم المحرز في تنفيذ الشروط التالية في سياق تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، وهي إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك" بنظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمة، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وترميم أعمال خط أنابيب الأمونيا "تولياتي –أوديسا"، وفك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

وأضاف البيان: "من دون إحراز تقدم في تنفيذ هذه المتطلبات، والتي ليست جديدة على الإطلاق والتي كان يجب حلها في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في "مبادرة البحر الأسود".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
الأمم المتحدة تؤكد تمديد "صفقة الحبوب" وتدعو إلى مزيد من التنفيذ النشط لها
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وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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