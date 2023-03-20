https://sputnikarabic.ae/20230320/الرئيس-الصيني-يصل-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074940846.html
الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل لروسيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:09+0000
2023-03-20T10:09+0000
2023-03-20T10:21+0000
روسيا
العالم
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وكما أفاد مراسل "سبوتنيك": "هبطت الطائرة التي تقل الزعيم الصيني في مطار "فنوكوفو -2" الدولي".يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة. وتتوقع بكين أن تعزز الزيارة المرتقبة الثقة المتبادلة بين البلدين. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، فإنها ستنمي العلاقات الثنائية. سيناقش القادة قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين. أكدت التقارير أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
10:09 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل لروسيا.
وكما أفاد مراسل "سبوتنيك": "هبطت الطائرة التي تقل الزعيم الصيني في مطار "فنوكوفو -2" الدولي".
يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وتتوقع بكين أن تعزز الزيارة المرتقبة الثقة المتبادلة بين البلدين. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، فإنها ستنمي العلاقات الثنائية. سيناقش القادة قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين. أكدت التقارير أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة.