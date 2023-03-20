https://sputnikarabic.ae/20230320/الرئيس-الكوبي-الولايات-المتحدة-الأمريكية-هي-المذنب-في-الصراع-القائم-في-أوكرانيا-1074964015.html
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة الأمريكية هي المذنب في الصراع القائم في أوكرانيا
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة الأمريكية هي المذنب في الصراع القائم في أوكرانيا
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن واشنطن عملت على تحريف وتشويه أساس ومنشأ الصراع في أوكرانيا باستخدام قوتها الإعلامية، مشيرا إلى أنها نشرت مشاعر العداء... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T20:34+0000
2023-03-20T20:34+0000
2023-03-20T20:58+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابع، في مقابلة مع قناة "الميادين": "المذنب في الصراع القائم في أوكرانيا (العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس) هو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، مشيرا إلى أنها تلجأ إلى الحروب لحل مشاكلها وتجاوز أزماتها.ولفتت القناة إلى أن كانيل تحدث عن موقف كوبا من الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا والصين.وحذر دياز كانيل مما وصفه بـ "العواقب الخطيرة" على سكان العالم بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول إخفاء الأسباب الحقيقة للأزمة وتسعى إلى نشر مشاعر العداء ضدها.كما أشار الرئيس الكوبي إلى أن واشنطن تلجأ إلى الحروب لحل مشاكلها الخاصة ولتحقيق مصالحها المتعلقة بالصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى الحرب لبيع المزيد من الأسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة الأمريكية هي المذنب في الصراع القائم في أوكرانيا
20:34 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 20:58 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن واشنطن عملت على تحريف وتشويه أساس ومنشأ الصراع في أوكرانيا باستخدام قوتها الإعلامية، مشيرا إلى أنها نشرت مشاعر العداء تجاه روسيا.
وتابع، في مقابلة مع قناة "الميادين": "المذنب في الصراع القائم في أوكرانيا (العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس) هو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، مشيرا إلى أنها تلجأ إلى الحروب لحل مشاكلها وتجاوز أزماتها.
ولفتت القناة إلى أن كانيل تحدث عن موقف كوبا من الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا والصين.
وحذر دياز كانيل مما وصفه بـ "العواقب الخطيرة" على سكان العالم بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول إخفاء الأسباب الحقيقة للأزمة وتسعى إلى نشر مشاعر العداء ضدها.
كما أشار الرئيس الكوبي إلى أن واشنطن تلجأ إلى الحروب لحل مشاكلها الخاصة ولتحقيق مصالحها المتعلقة بالصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى الحرب لبيع المزيد من الأسلحة.