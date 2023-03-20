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الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان
الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان
اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات آخرين من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، لمهاجمتهم ضباط شرطة في عطلة الأسبوع، أمام محكمة في إسلام أباد، حيث كان من المقرر... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T11:49+0000
2023-03-20T12:35+0000
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هذه الاعتقالات هي الأخيرة في الوقت الذي يواجه فيه خان، زعيم المعارضة الحالي، قضايا قانونية منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، في أبريل/ نيسان السابق.وتحولت المواجهة بين أنصار لاعب الكريكت السابق وحكومة خلفه شهباز شريف إلى عنف متصاعد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وترفع الاعتقالات الأخيرة العدد الإجمالي لأتباع خان، المعتقلين في إسلام أباد، إلى 198 معتقلًا منذ يوم السبت، حيث تم اعتقال 59 في العاصمة الباكستانية.ألقى أتباع خان القنابل الحارقة على رجال الشرطة ورشقوهم بالحجارة، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.وأصيب أكثر من 50 من رجال الشرطة، وتم حرق العديد من السيارات والدراجات النارية.وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل خان في مدينة لاهور شرقي البلاد، واعتقلت 61 مشتبهًا به هناك وصادرت قنابل حارقة وأسلحة وذخيرة بعد مواجهات مع أنصاره.
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, عمران خان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, عمران خان

الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان

11:49 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 20.03.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . POOL
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اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات آخرين من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، لمهاجمتهم ضباط شرطة في عطلة الأسبوع، أمام محكمة في إسلام أباد، حيث كان من المقرر أن يمثل خان أمامها بتهم الكسب غير المشروع.
هذه الاعتقالات هي الأخيرة في الوقت الذي يواجه فيه خان، زعيم المعارضة الحالي، قضايا قانونية منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، في أبريل/ نيسان السابق.
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وتحولت المواجهة بين أنصار لاعب الكريكت السابق وحكومة خلفه شهباز شريف إلى عنف متصاعد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وترفع الاعتقالات الأخيرة العدد الإجمالي لأتباع خان، المعتقلين في إسلام أباد، إلى 198 معتقلًا منذ يوم السبت، حيث تم اعتقال 59 في العاصمة الباكستانية.
ألقى أتباع خان القنابل الحارقة على رجال الشرطة ورشقوهم بالحجارة، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وأصيب أكثر من 50 من رجال الشرطة، وتم حرق العديد من السيارات والدراجات النارية.
وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل خان في مدينة لاهور شرقي البلاد، واعتقلت 61 مشتبهًا به هناك وصادرت قنابل حارقة وأسلحة وذخيرة بعد مواجهات مع أنصاره.
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