https://sputnikarabic.ae/20230320/الشرطة-الباكستانية-تشن-حملة-اعتقالات-جديدة-في-صفوف-أنصار-عمران-خان-1074943862.html
الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان
الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان
اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات آخرين من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، لمهاجمتهم ضباط شرطة في عطلة الأسبوع، أمام محكمة في إسلام أباد، حيث كان من المقرر... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
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هذه الاعتقالات هي الأخيرة في الوقت الذي يواجه فيه خان، زعيم المعارضة الحالي، قضايا قانونية منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، في أبريل/ نيسان السابق.وتحولت المواجهة بين أنصار لاعب الكريكت السابق وحكومة خلفه شهباز شريف إلى عنف متصاعد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وترفع الاعتقالات الأخيرة العدد الإجمالي لأتباع خان، المعتقلين في إسلام أباد، إلى 198 معتقلًا منذ يوم السبت، حيث تم اعتقال 59 في العاصمة الباكستانية.ألقى أتباع خان القنابل الحارقة على رجال الشرطة ورشقوهم بالحجارة، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.وأصيب أكثر من 50 من رجال الشرطة، وتم حرق العديد من السيارات والدراجات النارية.وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل خان في مدينة لاهور شرقي البلاد، واعتقلت 61 مشتبهًا به هناك وصادرت قنابل حارقة وأسلحة وذخيرة بعد مواجهات مع أنصاره.
https://sputnikarabic.ae/20230315/مقتل-جندي-إيراني-على-الحدود-مع-باكستان-1074794534.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, عمران خان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, عمران خان
الشرطة الباكستانية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف أنصار عمران خان
11:49 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات آخرين من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، لمهاجمتهم ضباط شرطة في عطلة الأسبوع، أمام محكمة في إسلام أباد، حيث كان من المقرر أن يمثل خان أمامها بتهم الكسب غير المشروع.
هذه الاعتقالات هي الأخيرة في الوقت الذي يواجه فيه خان، زعيم المعارضة الحالي
، قضايا قانونية منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، في أبريل/ نيسان السابق.
وتحولت المواجهة بين أنصار لاعب الكريكت السابق وحكومة خلفه شهباز شريف إلى عنف متصاعد، بحسب وكالة
"أسوشيتدبرس".
وترفع الاعتقالات الأخيرة العدد الإجمالي لأتباع خان، المعتقلين في إسلام أباد، إلى 198 معتقلًا منذ يوم السبت، حيث تم اعتقال 59 في العاصمة الباكستانية.
ألقى أتباع خان القنابل الحارقة على رجال الشرطة
ورشقوهم بالحجارة، بينما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وأصيب أكثر من 50 من رجال الشرطة، وتم حرق العديد من السيارات والدراجات النارية.
وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل خان في مدينة لاهور شرقي البلاد، واعتقلت 61 مشتبهًا به هناك وصادرت قنابل حارقة وأسلحة وذخيرة بعد مواجهات مع أنصاره.