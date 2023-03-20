https://sputnikarabic.ae/20230320/الصين-عن-مذكرة-اعتقال-بحق-بوتين-ندعو-المحكمة-الجنائية-الدولية-لتفادي-المعايير-الازدواجية-1074939523.html
الصين حول مذكرة الجنائية الدولية "بتوقيف" بوتين: يجب على المحكمة احترام حصانة رؤساء الدول
الصين حول مذكرة الجنائية الدولية "بتوقيف" بوتين: يجب على المحكمة احترام حصانة رؤساء الدول
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:51+0000
2023-03-20T09:51+0000
2023-03-20T09:59+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: "يتعين على المحكمة الجنائية الدولية الحفاظ على موقف موضوعي، واحترام حصانة رؤساء الدول من الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، وتجنب المعايير الازدواجية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور عبر حسابها على "تلغرام":"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
https://sputnikarabic.ae/20230319/السفير-الروسي-لدى-ألمانيا-موقف-برلين-من-مذكرة-اعتقال-بوتين-يكشف-عن-الرغبة-في-التصعيد-1074909645.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين حول مذكرة الجنائية الدولية "بتوقيف" بوتين: يجب على المحكمة احترام حصانة رؤساء الدول
09:51 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 09:59 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: "يتعين على المحكمة الجنائية الدولية
الحفاظ على موقف موضوعي، واحترام حصانة رؤساء الدول من الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، وتجنب المعايير الازدواجية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور عبر حسابها على "تلغرام":
"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية
بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".