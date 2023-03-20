https://sputnikarabic.ae/20230320/العراق-يجري-مباحثات-مع-الاتحاد-الأوروبي-حول-سبل-تعزيز-العلاقات-1074936151.html
العراق يجري مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول سبل تعزيز العلاقات
العراق يجري مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول سبل تعزيز العلاقات
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول سبل تعزيز العلاقات في المرحلة المقبلة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T08:11+0000
2023-03-20T08:11+0000
2023-03-20T08:11+0000
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جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ المنعقد في بروكسل خلال الفترة من 19-21 مارس/ آذار الجاري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير التقى في مقر المجلس الأوروبيّ الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل.وخلال اللقاء بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المُشترَك بين العراق والاتحاد الأوروبيّ وطرق تعزيز العلاقات.وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أهمّيَّة اتفاق الشراكة والتعاون الذي يؤطر العلاقة مع الاتحاد الأوروبيّ.وبين أنه جرى مناقشة أعمال اللجان الثلاث المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون وآليات العمل في المرحلة المقبلة.من جانبه، عبر بوريل عن التزام الاتحاد الأوروبيّ ببنود الاتفاقيَّة والأطر الخاصة بتفعيلها.
https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-الداخلية-العراقي-يتوجه-على-رأس-وفد-أمني-إلى-ديالى-1074934392.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
العراق يجري مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول سبل تعزيز العلاقات
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول سبل تعزيز العلاقات في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ المنعقد في بروكسل خلال الفترة من 19-21 مارس/ آذار الجاري، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير التقى في مقر المجلس الأوروبيّ الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل.
وخلال اللقاء بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المُشترَك بين العراق والاتحاد الأوروبيّ وطرق تعزيز العلاقات.
وأشار وزير الخارجية العراقي
إلى أهمّيَّة اتفاق الشراكة والتعاون الذي يؤطر العلاقة مع الاتحاد الأوروبيّ.
وبين أنه جرى مناقشة أعمال اللجان الثلاث المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون وآليات العمل في المرحلة المقبلة.
من جانبه، عبر بوريل عن التزام الاتحاد الأوروبيّ ببنود الاتفاقيَّة والأطر الخاصة بتفعيلها.