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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-15-قذيفة-يستخدمها-الناتو-1074967127.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T23:56+0000
2023-03-20T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
قصف بالمدفعية
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، "بعد منتصف الليل، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية، الساعة 00.19 - التجمع السكني، كارلوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155، الساعة 00.23 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك ( منطقة كيروف)".وأضاف، "جرى إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم.. الساعة 00.36 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي)، أطلقت ست قذائف عيار 155 ملم".يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه وهي مدافع ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.أيتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/طائرة-روسية-تنجو-من-صاروخ-أوكراني-بأعجوبة-فيديو-1074937640.html
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القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو

23:56 GMT 20.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة عيار 155 ملم يستخدمها "الناتو"، خلال 17 دقيقة على عدة مناطق بالجمهورية .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، "بعد منتصف الليل، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية، الساعة 00.19 - التجمع السكني، كارلوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155، الساعة 00.23 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك ( منطقة كيروف)".
وأضاف، "جرى إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم.. الساعة 00.36 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي)، أطلقت ست قذائف عيار 155 ملم".
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يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه وهي مدافع ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.أيتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
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