https://sputnikarabic.ae/20230320/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-15-قذيفة-يستخدمها-الناتو-1074967127.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T23:56+0000
2023-03-20T23:56+0000
2023-03-20T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قصف بالمدفعية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، "بعد منتصف الليل، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية، الساعة 00.19 - التجمع السكني، كارلوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155، الساعة 00.23 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك ( منطقة كيروف)".وأضاف، "جرى إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم.. الساعة 00.36 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي)، أطلقت ست قذائف عيار 155 ملم".يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه وهي مدافع ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.أيتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/طائرة-روسية-تنجو-من-صاروخ-أوكراني-بأعجوبة-فيديو-1074937640.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة عيار 155 ملم يستخدمها "الناتو"، خلال 17 دقيقة على عدة مناطق بالجمهورية .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، "بعد منتصف الليل، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
باتجاه المحاور التالية، الساعة 00.19 - التجمع السكني، كارلوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155، الساعة 00.23 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمدينة دونيتسك ( منطقة كيروف)".
وأضاف، "جرى إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم.. الساعة 00.36 - التجمع السكني كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي)، أطلقت ست قذائف عيار 155 ملم
".
يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه وهي مدافع ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زي.أيتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، ومدافع "سيزار" الفرنسية ذاتية الحركة.