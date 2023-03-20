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المياه أبرز الملفات... السوداني يزور تركيا على رأس وفد وزاري
المياه أبرز الملفات... السوداني يزور تركيا على رأس وفد وزاري
يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تركيا، غدًا الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات بين البلدين، ولا سيما ملف المياه وأزمتها التي ألقت بظلالها على العراق. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T08:29+0000
2023-03-20T08:29+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، لشبكة "رووداو" الإعلامية: "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور تركيا على رأس وفد وزاري، منهم وزير الموارد المائية، لبحث عدد من الملفات هناك".وأوضح أن "الوفد السيادي العراقي سيناقش في أنقرة ملف المياه، باعتباره ملفاً سيادياً، فضلاً عن المواضيع المهمة الأخرى بين البلدين".وتطرّق خالد شمال لمخزون العراق المائي، قائلًا: "خزيننا المائي حرج، وبات في مستوى لم يصل إليه العراق منذ سنوات طويلة، وهو يكفينا فقط لمياه الشرب".ويشكل ملف المياه تحديًا كبيرًا للعراق، الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، ويحمّل جارتيه تركيا وإيران مسؤولية انخفاض منسوبات المياه، بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.العام الماضي، انخفض مخزون المياه في العراق البلد شبه الصحراوي، إلى النصف مقارنة بعام 2021، جرّاء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.وفي عام 2021، قدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.وسبق أن أعلن العراق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80 في المئة، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.والعراق الغني بالنفط من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230301/بعد-انحسار-المياه-في-دجلة-والفرات-هل-تنقذ-إيران-وتركيا-العراق-من-الجفاف-1074195949.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/العراق-يدعو-تركيا-وإيران-لاتفاق-يوفر-له-حصة-مائية-عادلة-مع-تراجع-منسوب-نهري-دجلة-والفرات-1074036584.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

المياه أبرز الملفات... السوداني يزور تركيا على رأس وفد وزاري

08:29 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تركيا، غدًا الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات بين البلدين، ولا سيما ملف المياه وأزمتها التي ألقت بظلالها على العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، لشبكة "رووداو" الإعلامية: "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور تركيا على رأس وفد وزاري، منهم وزير الموارد المائية، لبحث عدد من الملفات هناك".
وأوضح أن "الوفد السيادي العراقي سيناقش في أنقرة ملف المياه، باعتباره ملفاً سيادياً، فضلاً عن المواضيع المهمة الأخرى بين البلدين".
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1 مارس, 19:40 GMT
وتطرّق خالد شمال لمخزون العراق المائي، قائلًا: "خزيننا المائي حرج، وبات في مستوى لم يصل إليه العراق منذ سنوات طويلة، وهو يكفينا فقط لمياه الشرب".
ويشكل ملف المياه تحديًا كبيرًا للعراق، الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، ويحمّل جارتيه تركيا وإيران مسؤولية انخفاض منسوبات المياه، بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
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العام الماضي، انخفض مخزون المياه في العراق البلد شبه الصحراوي، إلى النصف مقارنة بعام 2021، جرّاء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.
وفي عام 2021، قدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
وسبق أن أعلن العراق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80 في المئة، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
والعراق الغني بالنفط من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم.
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