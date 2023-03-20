https://sputnikarabic.ae/20230320/الهند-تدعو-الشركات-اليابانية-للتعاون-في-قطاع-الدفاع-1074962471.html
الهند تدعو الشركات اليابانية للتعاون في قطاع الدفاع
الهند تدعو الشركات اليابانية للتعاون في قطاع الدفاع
دعت الهند شركات من اليابان للتعاون في مجال الدفاع، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T19:37+0000
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نيودلهي- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوزير خارجية الهند فيناي كواترا، أكد أن هذه الدعوة، جاءت في أعقاب لقاء رئيسي الحكومة في البلدين، اليوم الإثنين.وقال كواترا: "عندما يتعلق الأمر بقطاعات مختلفة من التعاون في مجال الدفاع، أوضح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بوضوح أن أحد مجالات التعاون القوي جدًا بين الهند واليابان، يمكن أن يكون الابتكار المشترك والتصميم المشترك والإبداع المشترك".وأشار إلى أنه خلال الاجتماع "لم تتم مناقشة أي معدات أو منصات محددة، داخل القطاع، ولكن تم نقاش التكنولوجيا على نطاق أوسع".وقال: "أوضح رئيس الوزراء مودي لرئيس الوزراء كيشيدا أنه عندما يتعلق الأمر باستثمارات القطاع الخاص الأجنبي المباشر في مجال الدفاع، فإن هذين القطاعين مفتوحان تمامًا في الهند لليابانيين".وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي برنامج "الاعتماد على الذات في الهند" في مايو 2020، والغرض منه هو جعل الهند مستقلة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وزيادة استدامتها للصدمات الجيواقتصادية المستقبلية.خلال رحلته التي استمرت يومين إلى الهند، أعلن كيشيدا أن الحكومة والشركات اليابانية مستعدة لاستثمار 75 مليار دولار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حتى عام 2030.طالع أيضا: مناورات عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الهند اليوم, أخبار اليابان
الهند تدعو الشركات اليابانية للتعاون في قطاع الدفاع
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دعت الهند شركات من اليابان للتعاون في مجال الدفاع، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
نيودلهي- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوزير خارجية الهند
فيناي كواترا، أكد أن هذه الدعوة، جاءت في أعقاب لقاء رئيسي الحكومة في البلدين، اليوم الإثنين.
وقال كواترا: "عندما يتعلق الأمر بقطاعات مختلفة
من التعاون في مجال الدفاع، أوضح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بوضوح أن أحد مجالات التعاون القوي جدًا بين الهند واليابان، يمكن أن يكون الابتكار المشترك والتصميم المشترك والإبداع المشترك".
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع "لم تتم مناقشة أي معدات أو منصات محددة، داخل القطاع، ولكن تم نقاش التكنولوجيا على نطاق أوسع".
وقال: "أوضح رئيس الوزراء مودي لرئيس الوزراء كيشيدا أنه عندما يتعلق الأمر باستثمارات القطاع الخاص الأجنبي المباشر في مجال الدفاع، فإن هذين القطاعين مفتوحان تمامًا في الهند لليابانيين".
ولفت إلى أن اليابانيين لم تتم دعوتهم فقط، ولكن يتم تشجيعهم أيضًا على الاستفادة من الفرص والمزايا المتأصلة في النظام البيئي للتصنيع الهندي، وتحرير إطار السياسة، الذي قامت به حكومة الهند في مجال الدفاع، وربطها بـ "صنع في الهند" وليس "فقط للهند ولكن لبقية العالم أيضا".
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي برنامج "الاعتماد على الذات في الهند" في مايو 2020، والغرض منه هو جعل الهند مستقلة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وزيادة استدامتها للصدمات الجيواقتصادية المستقبلية.
خلال رحلته
التي استمرت يومين إلى الهند، أعلن كيشيدا أن الحكومة والشركات اليابانية مستعدة لاستثمار 75 مليار دولار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حتى عام 2030.