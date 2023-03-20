https://sputnikarabic.ae/20230320/انتهاء-المحادثات-بين-الرئيسين-الروسي-والصيني-والتي-استمرت-4-ساعات-ونصف-1074959094.html
انتهاء المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني والتي استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة
انتهاء المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني والتي استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة
أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، عن انتهاء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث استغرقت مدة أربع ساعات ونصف. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T18:13+0000
2023-03-20T18:13+0000
2023-03-20T18:40+0000
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الصين
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ونزل الرئيس الروسي إلى الشارع لتوديع زميله الصيني، وتجاذبوا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وصافحوا بعضهما البعض في وداع.في بداية المحادثة، أشار بوتين إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، وتضاعف حجم التبادل التجاري، وأصبح الآن 185 مليار دولار.ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-الصين-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-1074958349.html
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روسيا, الصين
انتهاء المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني والتي استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة
18:13 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 18:40 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، عن انتهاء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث استغرقت مدة أربع ساعات ونصف.
ونزل الرئيس الروسي إلى الشارع لتوديع زميله الصيني، وتجاذبوا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وصافحوا بعضهما البعض في وداع.
وصل شي جين بينغ إلى موسكو، اليوم الإثنين، حيث التقى الرئيس الروسي في الكرملين لإجراء محادثات غير رسمية على شكل لقاء، ومن المقرر أن يتناول السياسيون العشاء. وستستمر زيارة الرئيس الصيني إلى يوم الثلاثاء.
في بداية المحادثة، أشار بوتين إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، وتضاعف حجم التبادل التجاري، وأصبح الآن 185 مليار دولار.
ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وأعرب شي جين بينغ
، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.