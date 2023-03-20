https://sputnikarabic.ae/20230320/بسبب-غزوهم-العراق-البديل-الثوري-للتغيير-يطالب-الجنائية-الدولية-بمحاكمة-بوش-وبلير-1074941443.html
بسبب غزوهم العراق.. "البديل الثوري للتغيير" يطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بوش وبلير
بسبب غزوهم العراق.. "البديل الثوري للتغيير" يطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بوش وبلير
طالب "البديل الثوري للتغيير" في العراق المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:37+0000
2023-03-20T10:37+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال البيان: "في الوقت الذي يستنكر ويدين الغزو الأمريكي البريطاني الغاشم غير الشرعي وما تبعه من سياسات ظالمة لتدمير ونهب ثروات العراق وإلغاء دور شعبه التاريخي كأحد أبرز دول المنطقة التي كان لها مساهمتها الفعالة في تشكيل النظام الدولي فهو أحد مؤسسي منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز".وأضاف: "المكتب يطالب بتقديم مجرمي الحرب جورج بوش الصغير وتوني بلير وكولن باول وزير خارجية أمريكا، صاحب كذبة القرن، ودونالد رامسفيلد وديك تشيني وكل من ساهم في هذا العمل الاجرامي إلى المحكمة الجنائية الدولية لقيامهم بغزو العراق بشكل غير شرعي وغير مبرر مما أدى الى قتل الالاف من الأبرياء وتدمير بنية الدولة العراقية ونهب ثرواتها".وحث المحكمة على "أن تقوم بواجبها القانوني والأخلاقي في جلب هؤلاء المجرمين الى العدالة وأن لا تكيل بمكيالين في توجيه اتهامات جرائم حرب بانتقائية وأن لا تكون مطية في تنفيذ سياسات طرف ضد طرف آخر".وأشار البديل الثوري إلى أن إصداره لهذا البيان يأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لجريمة العصر التي ارتكبتها الولايات المتحدة وتابعها الذليل بريطانيا في غزو العراق مهد الحضارات.وقال البيان: "في مثل هذا اليوم عام 2003 شنّت القوات الأمريكية والبريطانية وبتواطؤ ومشاركة من قوى الشر في المنطقة أبشع حملة عسكرية وحشية عرفها التأريخ، كان غرضها الرئيسي تدمير هذا البلد العربي المسلم تدميرا شاملا بذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبت لاحقا أنها كذب وافتراء".
https://sputnikarabic.ae/20230319/لماذا-لم-تتعلم-الولايات-المتحدة-من-أخطائها-في-غزو-العراق-1074916377.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي
بسبب غزوهم العراق.. "البديل الثوري للتغيير" يطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بوش وبلير
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طالب "البديل الثوري للتغيير" في العراق المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على خلفية قيادتهما حربا غير شرعية لغزو العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير
، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقال البيان: "في الوقت الذي يستنكر ويدين الغزو الأمريكي البريطاني الغاشم غير الشرعي وما تبعه من سياسات ظالمة لتدمير ونهب ثروات العراق وإلغاء دور شعبه التاريخي كأحد أبرز دول المنطقة التي كان لها مساهمتها الفعالة في تشكيل النظام الدولي فهو أحد مؤسسي منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز".
وأضاف: "المكتب يطالب بتقديم مجرمي الحرب جورج بوش الصغير وتوني بلير وكولن باول وزير خارجية أمريكا، صاحب كذبة القرن، ودونالد رامسفيلد وديك تشيني وكل من ساهم في هذا العمل الاجرامي
إلى المحكمة الجنائية الدولية لقيامهم بغزو العراق بشكل غير شرعي وغير مبرر مما أدى الى قتل الالاف من الأبرياء وتدمير بنية الدولة العراقية ونهب ثرواتها".
وحث المحكمة على "أن تقوم بواجبها القانوني والأخلاقي في جلب هؤلاء المجرمين الى العدالة وأن لا تكيل بمكيالين في توجيه اتهامات جرائم حرب بانتقائية وأن لا تكون مطية في تنفيذ سياسات طرف ضد طرف آخر".
وأشار البديل الثوري إلى أن إصداره لهذا البيان يأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لجريمة العصر التي ارتكبتها الولايات المتحدة وتابعها الذليل بريطانيا في غزو العراق مهد الحضارات.
وقال البيان: "في مثل هذا اليوم عام 2003 شنّت القوات الأمريكية والبريطانية وبتواطؤ ومشاركة من قوى الشر في المنطقة أبشع حملة عسكرية وحشية عرفها التأريخ، كان غرضها الرئيسي تدمير هذا البلد العربي المسلم تدميرا شاملا بذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبت لاحقا أنها كذب وافتراء".