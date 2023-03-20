https://sputnikarabic.ae/20230320/بشرى-الخليل-صدام-حسين-قال-لي-إنّ-الغزو-الأمريكي-للعراق-سيكون-آخر-خروج-للجيش-الأمريكي-خارج-دياره-1074950306.html

بشرى الخليل تكشف ما قاله صدام حسين حول الغزو الأمريكي للعراق

بشرى الخليل تكشف ما قاله صدام حسين حول الغزو الأمريكي للعراق

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" عدة مواضيع: وصول الرئيس الصيني إلى موسكو في أول محطة خارجية له منذ إعادة انتخابه، قديروف يتوعد بمعاقبة الجنود الأوكران... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T14:20+0000

2023-03-20T14:20+0000

2023-03-20T14:36+0000

راديو

بلا قيود

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بشرى الخليل لـ "سبوتنيك": صدام حسين قال لي إنّ الغزو الأمريكي للعراق، سيكون آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره بشرى الخليل لـ "سبوتنيك": صدام حسين قال لي إنّ الغزو الأمريكي للعراق، سيكون آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره

لا شك بأن غزو الأمريكيين للعراق في 2003، تحت ذريعة كاذبة من أكبر كذبات التاريخ المعاصر، قد أدى إلى تدمير البلاد وأغرقها في صراعات دائمة وحوّل الشرق الأوسط لمنطقة ملتهبة وعديمة الاستقرار.وصرّحت الخارجية الروسية بأن "المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق أدت إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وخلقت أرضا خصبة للإرهاب".تقول المحامية بشرى الخليل التي تولت الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في حديث لـ "بلا قيود"، بهذا الصدد:وأشارت الخليل إلى خبير سياسي: زيارة الرئيس الصيني لروسيا جريئة وهي نوع من التضامن مع بوتينأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للعاصمة موسكو، اليوم الإثنين، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، واستعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الصيني، غسان يوسف، في حديث لبرنامجنا "بلا قيود":وبدوره يقول الخبير الصيني، نادر رونغ، حول قراءته لأهمية وتوقيت زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا لبرنامج "بلا قيود":وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي...

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