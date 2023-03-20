https://sputnikarabic.ae/20230320/بشرى-الخليل-صدام-حسين-قال-لي-إنّ-الغزو-الأمريكي-للعراق-سيكون-آخر-خروج-للجيش-الأمريكي-خارج-دياره-1074950306.html
بشرى الخليل تكشف ما قاله صدام حسين حول الغزو الأمريكي للعراق
بشرى الخليل تكشف ما قاله صدام حسين حول الغزو الأمريكي للعراق
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" عدة مواضيع: وصول الرئيس الصيني إلى موسكو في أول محطة خارجية له منذ إعادة انتخابه، قديروف يتوعد بمعاقبة الجنود الأوكران... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T14:20+0000
2023-03-20T14:20+0000
2023-03-20T14:36+0000
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بشرى الخليل لـ "سبوتنيك": صدام حسين قال لي إنّ الغزو الأمريكي للعراق، سيكون آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره
بشرى الخليل لـ "سبوتنيك": صدام حسين قال لي إنّ الغزو الأمريكي للعراق، سيكون آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره
لا شك بأن غزو الأمريكيين للعراق في 2003، تحت ذريعة كاذبة من أكبر كذبات التاريخ المعاصر، قد أدى إلى تدمير البلاد وأغرقها في صراعات دائمة وحوّل الشرق الأوسط لمنطقة ملتهبة وعديمة الاستقرار.وصرّحت الخارجية الروسية بأن "المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق أدت إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وخلقت أرضا خصبة للإرهاب".تقول المحامية بشرى الخليل التي تولت الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في حديث لـ "بلا قيود"، بهذا الصدد:وأشارت الخليل إلى خبير سياسي: زيارة الرئيس الصيني لروسيا جريئة وهي نوع من التضامن مع بوتينأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للعاصمة موسكو، اليوم الإثنين، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، واستعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الصيني، غسان يوسف، في حديث لبرنامجنا "بلا قيود":وبدوره يقول الخبير الصيني، نادر رونغ، حول قراءته لأهمية وتوقيت زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا لبرنامج "بلا قيود":وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
بشرى الخليل تكشف ما قاله صدام حسين حول الغزو الأمريكي للعراق
14:20 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" عدة مواضيع: وصول الرئيس الصيني إلى موسكو في أول محطة خارجية له منذ إعادة انتخابه، قديروف يتوعد بمعاقبة الجنود الأوكران بعد حرق القرآن الكريم واحتجاجات في إيطاليا وفرنسا بسبب الدعم العسكري لأوكرانيا، عشرون عاما على الغزو الأمريكي المدمر للعراق، إعادة افتتاح القنصلية السعودية في دمشق بعد 12 عاما.
لا شك بأن غزو الأمريكيين للعراق في 2003، تحت ذريعة كاذبة من أكبر كذبات التاريخ المعاصر، قد أدى إلى تدمير البلاد وأغرقها في صراعات دائمة وحوّل الشرق الأوسط لمنطقة ملتهبة وعديمة الاستقرار.
وصرّحت الخارجية الروسية بأن "المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق أدت إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وخلقت أرضا خصبة للإرهاب".
تقول المحامية بشرى الخليل التي تولت الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في حديث لـ "بلا قيود"، بهذا الصدد:
"سأقول اليوم كلمة لم أقلها من قبل، قالها لي الرئيس الراحل صدام حسين، حيث طلب مني أن أسجل عندي، أن الغزو الأمريكي للعراق، سيكون آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره، وهذا الكلام تم إثباته الآن عمليا، وهو أن الولايات المتحدة تحارب بالحرب البديلة، وتحارب بالآخرين، كما يحدث الآن في أوكرانيا".
"أن مجيء الأمريكيين إلى العراق كان خطيئة كبيرة لهم، وليس خطأ، ولم يكن الهدف فقط هو عملية تدمير للمنطقة، عبر التذرع بالدفاع عن الأمن القومي الأمريكي، بقدر ما كان الهدف الرئيسي هو الإطاحة بصدام حسين وقتله وإزاحته عن الوجود، لأنه كان يشكل عقبة كبيرة بوجه مشاريعها في المنطقة، والتي تمثلت في صفقة القرن، والمصالحات الخليجية الإسرائيلية، لكن يمكن القول إن بداية انهيار أمريكا بدأت بارتكاب هذه الغلطة التاريخية الكبيرة، والتي أدت إلى انهيار منظومة القيم القائم عليها المجتمع الأمريكي".
خبير سياسي: زيارة الرئيس الصيني لروسيا جريئة وهي نوع من التضامن مع بوتين
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للعاصمة موسكو، اليوم الإثنين، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، واستعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الصيني، غسان يوسف، في حديث لبرنامجنا "بلا قيود":
"إنّ الصين وبالثقة التي تتمتع بها، وأيضا هي على علاقة جيدة مع روسيا وأوكرانيا ولن تؤيد بشكل علني العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لذلك من الممكن أن تلعب دور الوسيط وقد طرحت مبادرة لحل الأزمة بين الدولتين،وأعتقد انها تريد أن تفعّل هذا الحل، وهذه الزيارة بغضّ النظر عمّا يحدث في أوكرانيا تؤكّد عمق العلاقة الصينية الروسية، وأن الحلف الصيني الروسي سيبقى مستمرا رغم تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التعامل مع روسيا، اليوم من خلال هذه العملية التي قامت بها روسيا ومنعت تمدّد حلف شمال الأطلسي، وأيضا الصين التي تواجه التمدد الأمريكي في جنوب شرق الصين وخصوصا من خلال تايوان، تشعر كل من روسيا والصين أنهما مهدّدتان من قبل القوة العظمى أمريكا، ولذلك دائما نلاحظ أنهما ترددان بعالم متعدد الأقطاب لإحداث التوازن العالمي".
وبدوره يقول الخبير الصيني، نادر رونغ، حول قراءته لأهمية وتوقيت زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ هذه الزيارة تعتبر أول زيارة خارجية للرئيس الصيني بعد انتخابه لولاية ثالثة مؤخّرا، ويمكن أن ينعكس اهتمامات بالغة من قبل الصين لتدبير شراكات مع روسيا، ويمكننا أن نرى خلال العقد الماضي أربعين لقاء بين الرئيسين الصيني والروسي، وهذه الزيارة هي التاسعة بعد توليه منصب الرئيس الصيني منذ عام 2013 وهنا يمكننا أن نرى العلاقة بين الصين وروسيا بأنها تشهد أعلى مستوى لها في التاريخ".
"إنّ الصين ظلّت أكبر شريك تجاري لروسيا لثلاثة عشر سنة متتالية وهناك حجم تبادل تجاري كبير وزيادة سريعة للتعاون في شتى المجالات بين البلدين، وكذلك هناك مواقف متشابهة تربط بينهما والدفع بالعلاقات الدولية نحو التطور وباتجاه التعددية ومعارضة الهيمنة الأمريكية وتبادل الدعم فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية إلى كل الأطراف بين الصين وروسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...