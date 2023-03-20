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بن زايد: حان وقت عودة سوريا إلى أشقائها
بن زايد: حان وقت عودة سوريا إلى أشقائها
شدد الرئيس الإماراتي، محمد ابن زايد، أن عودة سوريا إلى محيطها العربي قد حانت، لافتا إلى أن غيابها قد طال. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T15:20+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم قال بن زايد: "غياب سورية عن أشقائها قد طال وحان الوقت لعودتها إليهم، وإلى محيطها العربي".وكان بن زايد قد عقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يزور العاصمة أبو ظبي بحثا خلالها "العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".من جانبه، أعرب الأسد عن تقدير بلاده لـ "موقف دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، واستجابتها العاجلة في التعامل مع محنة الزلزال".وقال: "مساعدات دولة الإمارات كانت نوعية، وقدمتها بمحبة وود وأخوة، وتركت أثراً كبيراً في نفوس أبناء الشعب السوري".طالع أيضا: إعلام: الإمارات ترسل أسطولا جويا لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

بن زايد: حان وقت عودة سوريا إلى أشقائها

15:20 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / -الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي
الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / -
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شدد الرئيس الإماراتي، محمد ابن زايد، أن عودة سوريا إلى محيطها العربي قد حانت، لافتا إلى أن غيابها قد طال.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم قال بن زايد: "غياب سورية عن أشقائها قد طال وحان الوقت لعودتها إليهم، وإلى محيطها العربي".
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وكان بن زايد قد عقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يزور العاصمة أبو ظبي بحثا خلالها "العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وفيما عزى بن زايد الأسد في ضحايا الزلزال، فقد أكد ثقته بـ "قدرة سورية وهمة أهلها على تجاوز هذه الظروف، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب الأسد عن تقدير بلاده لـ "موقف دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، واستجابتها العاجلة في التعامل مع محنة الزلزال".
وقال: "مساعدات دولة الإمارات كانت نوعية، وقدمتها بمحبة وود وأخوة، وتركت أثراً كبيراً في نفوس أبناء الشعب السوري".
طالع أيضا: إعلام: الإمارات ترسل أسطولا جويا لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
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