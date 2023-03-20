https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-المحاولات-الغربية-الممنهجة-لتدمير-الاقتصاد-الروسي-فشلت-وتفشل-مستقبلا-1074945652.html
بوتين: المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وتفشل مستقبلا
بوتين: المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وتفشل مستقبلا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وستفشل مستقبلًا، مشدداً على ضرورة استمرار التنبه... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:25+0000
2023-03-20T12:25+0000
2023-03-20T12:25+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع موسع لهيئة قيادة وزارة الداخلية الروسية: "بُذلت جهود ممنهجة من قبل الغرب الجماعي لتدمير اقتصادنا، لكنها فشلت وستفشل. الهدوء والاطمئنان في هذه الحالة غير ممكن".وتابع: "من بين التغييرات الإيجابية الأخرى، أود أن أشير إلى تكثيف العمل والجهود المبذولة لضمان السلامة المرورية، والنظام على الطرقات وتجمعات المواطنين، وفي وسائل النقل. تم إحباط جميع المحاولات المتنوعة والمستمرة للمتطرفين في زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي".
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-يشارك-في-المؤتمر-البرلماني-الدولي-الثاني-روسيا---أفريقيا-فيديو--1074945360.html
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روسيا, اقتصاد
بوتين: المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وتفشل مستقبلا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وستفشل مستقبلًا، مشدداً على ضرورة استمرار التنبه واليقظة في جميع الأحوال.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع موسع لهيئة قيادة وزارة الداخلية الروسية: "بُذلت جهود ممنهجة من قبل الغرب الجماعي لتدمير اقتصادنا، لكنها فشلت وستفشل. الهدوء والاطمئنان في هذه الحالة غير ممكن".
أضاف بوتين: "في ظل ظروف ضغوط العقوبات، والأهم من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار تلك المهام الواسعة النطاق: مهام تطوير البلد والأقاليم وجميع الصناعات التي نقوم بمعالجتها حالياً، تصبح الأهمية المبدئية هي لاتجاهات، مثل ضمان الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد".
وتابع: "من بين التغييرات الإيجابية الأخرى، أود أن أشير إلى تكثيف العمل والجهود المبذولة لضمان السلامة المرورية، والنظام على الطرقات وتجمعات المواطنين، وفي وسائل النقل. تم إحباط جميع المحاولات المتنوعة والمستمرة للمتطرفين في زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي".