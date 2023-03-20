https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-وجين-بينغ-يعقدان-مباحثات-في-الكرملين--1074949024.html

بوتين في اجتماعه مع شي جين بينغ: الصين لديها اقتصاد قوي وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى

بوتين في اجتماعه مع شي جين بينغ: الصين لديها اقتصاد قوي وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، مباحثات في الكرملين بعد ساعات من وصول الزعيم الصيني إلى موسكو. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T13:45+0000

2023-03-20T13:45+0000

2023-03-20T14:55+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/14/1074949306_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_b7700c38386a9b2bb8d9f38b0a345332.jpg

وبيّن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب الرئيس ويدعمه.وأضاف: "أنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الجيدة". وتابع الرئيس الصيني أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا.وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن سعادته بتهنئة الزعيم الصيني شخصيًا على إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية.وأضاف بوتين: "أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين، ويبلغ الآن 185 مليار دولار.وقال بوتين: "في السنوات الأخيرة، حققت الصين قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها، وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم، وروسيا تشعر بالغيرة قليلاً من الصين".وأخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه قرأ بعناية خطة الصين لحل الوضع في أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يتوقع-أن-يناقش-مع-بوتين-الموضوعات-الإقليمية-والدولية-المهمة-وذات-الاهتمام-المشترك-1074941762.html

https://sputnikarabic.ae/20230320/الرئيس-الصيني-يصل-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074940846.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوتين يستقبل شي جين بينغ في موسكو يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في موسكو اليوم الاثنين 20 مارس/آذار، يتبادل الرئيسان خلالها وجهات النظر حول الوضع الحالي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تطور العلاقات على المدى البعيد. 2023-03-20T13:45+0000 true PT17M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم