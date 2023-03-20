https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-وجين-بينغ-يعقدان-مباحثات-في-الكرملين--1074949024.html
بوتين في اجتماعه مع شي جين بينغ: الصين لديها اقتصاد قوي وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى
بوتين في اجتماعه مع شي جين بينغ: الصين لديها اقتصاد قوي وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، مباحثات في الكرملين بعد ساعات من وصول الزعيم الصيني إلى موسكو. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T13:45+0000
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روسيا
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وبيّن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب الرئيس ويدعمه.وأضاف: "أنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الجيدة". وتابع الرئيس الصيني أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا.وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن سعادته بتهنئة الزعيم الصيني شخصيًا على إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية.وأضاف بوتين: "أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين، ويبلغ الآن 185 مليار دولار.وقال بوتين: "في السنوات الأخيرة، حققت الصين قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها، وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم، وروسيا تشعر بالغيرة قليلاً من الصين".وأخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه قرأ بعناية خطة الصين لحل الوضع في أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يتوقع-أن-يناقش-مع-بوتين-الموضوعات-الإقليمية-والدولية-المهمة-وذات-الاهتمام-المشترك-1074941762.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/الرئيس-الصيني-يصل-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074940846.html
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بوتين يستقبل شي جين بينغ في موسكو
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في موسكو اليوم الاثنين 20 مارس/آذار، يتبادل الرئيسان خلالها وجهات النظر حول الوضع الحالي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تطور العلاقات على المدى البعيد.
2023-03-20T13:45+0000
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روسيا, العالم
بوتين في اجتماعه مع شي جين بينغ: الصين لديها اقتصاد قوي وهي أكثر كفاءة من بلدان أخرى
13:45 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 14:55 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، مباحثات في الكرملين بعد ساعات من وصول الزعيم الصيني إلى موسكو.
وبيّن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين أنه بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت البلاد تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وأن الشعب الروسي يقف إلى جانب الرئيس ويدعمه.
"بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدمًا كبيرًا في ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة".
وأضاف: "أنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الجيدة". وتابع الرئيس الصيني أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا.
وقال جين بينغ: "يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات الصينية الروسية، لأن لهذا منطقه التاريخي الخاص، فنحن أكبر دول الجوار، ونحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل، وعلاقات بلدينا وثيقة".
وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن سعادته بتهنئة الزعيم الصيني شخصيًا على إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية.
"عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، مرحبا بك في روسيا، في موسكو. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك لمنصب رئيس الدولة الصينية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين: "أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين، ويبلغ الآن 185 مليار دولار.
وقال بوتين: "في السنوات الأخيرة، حققت الصين قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها، وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم، وروسيا تشعر بالغيرة قليلاً من الصين".
وأخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه قرأ بعناية خطة الصين لحل الوضع في أوكرانيا.
وقال بوتين: "بالطبع ستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذه القضية. نحن نعلم أن الصين تنطلق من مبادئ العدالة ومراعاة الأحكام الأساسية للقانون الدولي، والأمن غير القابل للتجزئة لجميع الدول".
يذكر أن الرئيس الصيني
شي جين بينغ، كان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.
ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وأعرب شي جين بينغ
، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.