عربي
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-يشارك-في-المؤتمر-البرلماني-الدولي-الثاني-روسيا---أفريقيا-فيديو--1074945360.html
بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو
بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:06+0000
2023-03-20T12:53+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/14/1074945196_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_09f3e9163c0bc3c38a53f51f87d606dc.jpg
وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو: "أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية، مضيفا أن روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.ونوه بوتين إلى أنه: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في أفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روسنفط" و"غازبروم نفط" و"روشيدرو" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الأفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".وأشار الرئيس إلى أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية.وقال: "روساتوم تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية".وأكد بوتين أنه مقتنع بأن أفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي.وأشار رئيس الدولة إلى أن هناك جميع الشروط الموضوعية لذلك، وأضاف: "على الرغم من أن البلدان الأفريقية لا تزال تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أننا نلاحظ أن اقتصادات العديد منها تنمو بوتيرة أسرع".كما دعا بوتين الزعماء الأفارقة لحضور قمة في يوليو/ تموز قائلا، "إننا نحضر للقمة الروسية الأفريقية الثانية بشكل جدي، وبالطبع سنكون سعداء برؤية قادة من جميع الدول الأفريقية، وكذلك رؤساء المنظمات الإقليمية، في هذا المنتدى".
https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-الاقتصاد-الروسي-بدأ-بالتطور-وفقا-لنموذج-جديد-1074809835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوتين يشارك في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا -أفريقيا "
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو اليوم الاثنين 20 مارس/ آذار، وأكدت وفود من 40 بلدا و14 هيئة تشريعية مشاركتها في المؤتمر. في المجموع سيشارك في المؤتمر 200 برلماني أفريقي، بالإضافة إلى خبراء روس وأفارقة.
2023-03-20T12:06+0000
true
PT20M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/14/1074945196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9369b5553c060d8ad37aa0274f09db7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو

12:06 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 20.03.2023)
© Ruptly
تابعنا عبرTelegram
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك.
وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو: "أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".
كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية، مضيفا أن روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.
ونوه بوتين إلى أنه: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في أفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روسنفط" و"غازبروم نفط" و"روشيدرو" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الأفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
بوتين: الاقتصاد الروسي يبدأ بالتطور وفقا لنموذج جديد
16 مارس, 11:36 GMT
وأشار الرئيس إلى أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية.
وقال: "روساتوم تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية".
وأكد بوتين أنه مقتنع بأن أفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي.

وأوضح: "إن دول أفريقيا تزيد باستمرار من ثقلها ودورها في الشؤون العالمية. إنها تؤكد نفسها بثقة متزايدة في السياسة والاقتصاد. نحن مقتنعون بأن أفريقيا ستصبح واحدا من قادة النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب".

وأشار رئيس الدولة إلى أن هناك جميع الشروط الموضوعية لذلك، وأضاف: "على الرغم من أن البلدان الأفريقية لا تزال تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أننا نلاحظ أن اقتصادات العديد منها تنمو بوتيرة أسرع".
كما دعا بوتين الزعماء الأفارقة لحضور قمة في يوليو/ تموز قائلا، "إننا نحضر للقمة الروسية الأفريقية الثانية بشكل جدي، وبالطبع سنكون سعداء برؤية قادة من جميع الدول الأفريقية، وكذلك رؤساء المنظمات الإقليمية، في هذا المنتدى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала