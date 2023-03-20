https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-يشارك-في-المؤتمر-البرلماني-الدولي-الثاني-روسيا---أفريقيا-فيديو--1074945360.html
بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو
بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:06+0000
2023-03-20T12:06+0000
2023-03-20T12:53+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو: "أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية، مضيفا أن روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.ونوه بوتين إلى أنه: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في أفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روسنفط" و"غازبروم نفط" و"روشيدرو" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الأفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".وأشار الرئيس إلى أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية.وقال: "روساتوم تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية".وأكد بوتين أنه مقتنع بأن أفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي.وأشار رئيس الدولة إلى أن هناك جميع الشروط الموضوعية لذلك، وأضاف: "على الرغم من أن البلدان الأفريقية لا تزال تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أننا نلاحظ أن اقتصادات العديد منها تنمو بوتيرة أسرع".كما دعا بوتين الزعماء الأفارقة لحضور قمة في يوليو/ تموز قائلا، "إننا نحضر للقمة الروسية الأفريقية الثانية بشكل جدي، وبالطبع سنكون سعداء برؤية قادة من جميع الدول الأفريقية، وكذلك رؤساء المنظمات الإقليمية، في هذا المنتدى".
https://sputnikarabic.ae/20230316/بوتين-الاقتصاد-الروسي-بدأ-بالتطور-وفقا-لنموذج-جديد-1074809835.html
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بوتين يشارك في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا -أفريقيا "
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو اليوم الاثنين 20 مارس/ آذار، وأكدت وفود من 40 بلدا و14 هيئة تشريعية مشاركتها في المؤتمر. في المجموع سيشارك في المؤتمر 200 برلماني أفريقي، بالإضافة إلى خبراء روس وأفارقة.
2023-03-20T12:06+0000
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روسيا
بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو
12:06 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك.
وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو: "أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".
كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية، مضيفا أن روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.
ونوه بوتين إلى أنه: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في أفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روسنفط" و"غازبروم نفط" و"روشيدرو" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الأفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".
وأشار الرئيس إلى أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية.
وقال: "روساتوم تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية".
وأكد بوتين أنه مقتنع بأن أفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي.
وأوضح: "إن دول أفريقيا تزيد باستمرار من ثقلها ودورها في الشؤون العالمية. إنها تؤكد نفسها بثقة متزايدة في السياسة والاقتصاد. نحن مقتنعون بأن أفريقيا ستصبح واحدا من قادة النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب".
وأشار رئيس الدولة إلى أن هناك جميع الشروط الموضوعية لذلك، وأضاف: "على الرغم من أن البلدان الأفريقية لا تزال تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أننا نلاحظ أن اقتصادات العديد منها تنمو بوتيرة أسرع".
كما دعا بوتين الزعماء الأفارقة لحضور قمة في يوليو/ تموز قائلا، "إننا نحضر للقمة الروسية الأفريقية الثانية بشكل جدي، وبالطبع سنكون سعداء برؤية قادة من جميع الدول الأفريقية، وكذلك رؤساء المنظمات الإقليمية، في هذا المنتدى".