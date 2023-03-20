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بولتون: "الجنائية الدولية" غير شرعية وعلى واشنطن ألا تتعاون معها بشأن توقيف بوتين
بولتون: "الجنائية الدولية" غير شرعية وعلى واشنطن ألا تتعاون معها بشأن توقيف بوتين
وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، المحكمة الجنائية الدولية، بأنها غير شرعية، مطالبا بلاده بعدم التعاون معها بخصوص موضوع توقيف الرئيس الروسي... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T16:00+0000
2023-03-20T16:00+0000
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ووفق تصريحات نقلتها نيوزويك، قال بولتون: "أعتقد ولسنوات عديدة أن المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية في الأساس، ولهذا لا يجب على الولايات المتحدة التعاون معها".ولذا طالب المسؤول الأمريكي السابق إدارة بلاده بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفيما لفت بولتون إلى إن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى إطار دستوري لتقييدها، فقد وصفها بأنها مؤسسة "خطيرة للغاية"، مضيفا أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قد تعيق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.وعلى وجه التحديد، تزعم المحكمة الجنائية الدولية أن روسيا قامت بترحيل الأطفال بشكل غير قانوني من مناطق النزاع النشط.يشار إلى أن روسيا، مثل الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، هو ما يمثل المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.طالع أيضا: مدفيديف: قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بوتين سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي
https://sputnikarabic.ae/20230320/الصين-عن-مذكرة-اعتقال-بحق-بوتين-ندعو-المحكمة-الجنائية-الدولية-لتفادي-المعايير-الازدواجية-1074939523.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بولتون: "الجنائية الدولية" غير شرعية وعلى واشنطن ألا تتعاون معها بشأن توقيف بوتين

16:00 GMT 20.03.2023
© AP Photo / Mark Humphrey المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون
 المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mark Humphrey
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وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، المحكمة الجنائية الدولية، بأنها غير شرعية، مطالبا بلاده بعدم التعاون معها بخصوص موضوع توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفق تصريحات نقلتها نيوزويك، قال بولتون: "أعتقد ولسنوات عديدة أن المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية في الأساس، ولهذا لا يجب على الولايات المتحدة التعاون معها".
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
الصين حول مذكرة الجنائية الدولية "بتوقيف" بوتين: يجب على المحكمة احترام حصانة رؤساء الدول
09:51 GMT
ولذا طالب المسؤول الأمريكي السابق إدارة بلاده بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفيما لفت بولتون إلى إن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى إطار دستوري لتقييدها، فقد وصفها بأنها مؤسسة "خطيرة للغاية"، مضيفا أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قد تعيق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى ارتكاب جرائم حرب محتملة تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

وعلى وجه التحديد، تزعم المحكمة الجنائية الدولية أن روسيا قامت بترحيل الأطفال بشكل غير قانوني من مناطق النزاع النشط.
يشار إلى أن روسيا، مثل الولايات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، هو ما يمثل المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
طالع أيضا: مدفيديف: قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بوتين سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي
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