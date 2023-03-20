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الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
https://sputnikarabic.ae/20230320/بيسكوف-حول-مبادرة-السلام-الصينية-في-أوكرانيا-سيناقش-بوتين-وشي-الموضوع-1074939425.html
بيسكوف حول مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا: سيناقش بوتين وشي الموضوع
بيسكوف حول مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا: سيناقش بوتين وشي الموضوع
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين بأن موضوع مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا سيتطرق إليها رئيسا روسيا الاتحادية والصين بشكل... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:52+0000
2023-03-20T09:52+0000
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وقال: "بطريقة أو بأخرى، النقاط التي تم وضعها في المبادرة، سيتم التطرق إليها حتما أثناء تبادل الآراء بشأن أوكرانيا. بالطبع، ستكون أوكرانيا في جدول الأعمال. لذلك، بالطبع، يمكننا افترض أنه سيتم التطرق إليها بطريقة أو بأخرى، ولكن هنا، بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين تفسيرات شاملة حول موقف روسيا من أوكرانيا، حتى تتوضح الصورة أمام الرئيس شي (رئيس الصين شي جين بينغ)".في فبراير/ شباط، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا من 12 نقطة مع موقف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.ويزور رئيس الصين روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-ستسهمان-بشكل-أكبر-في-تقدم-الحضارة-الإنسانية-1074931144.html
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روسيا, العالم

بيسكوف حول مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا: سيناقش بوتين وشي الموضوع

09:52 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين بأن موضوع مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا سيتطرق إليها رئيسا روسيا الاتحادية والصين بشكل حتمي خلال تبادل وجهات النظر.
وقال: "بطريقة أو بأخرى، النقاط التي تم وضعها في المبادرة، سيتم التطرق إليها حتما أثناء تبادل الآراء بشأن أوكرانيا. بالطبع، ستكون أوكرانيا في جدول الأعمال. لذلك، بالطبع، يمكننا افترض أنه سيتم التطرق إليها بطريقة أو بأخرى، ولكن هنا، بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين تفسيرات شاملة حول موقف روسيا من أوكرانيا، حتى تتوضح الصورة أمام الرئيس شي (رئيس الصين شي جين بينغ)".
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
شي جين بينغ: الصين وروسيا ستسهمان بشكل أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية
أمس, 23:34 GMT
في فبراير/ شباط، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا من 12 نقطة مع موقف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
ويزور رئيس الصين روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
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