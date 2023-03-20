عربي
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية
https://sputnikarabic.ae/20230320/تشاووش-أوغلو-يعرض-مساهمة-الشركات-التركية-في-مشروع-بناء-المحطة-النووية-المصرية-1074945926.html
تشاووش أوغلو يعرض مساهمة الشركات التركية في مشروع بناء المحطة النووية المصرية
تشاووش أوغلو يعرض مساهمة الشركات التركية في مشروع بناء المحطة النووية المصرية
عرض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إمكانية إسهام الشركات التركية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:45+0000
2023-03-20T12:45+0000
أخبار تركيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
محطة الضبعة النووية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048085942_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_41c327c10332671dbcbf4c0eb7e08dbf.jpg
جاء ذلك في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، نقلت تفاصيله وكالة "الأناضول" الرسمية، تطرق فيه لمستقبل العلاقات مع مصر في ظل مساع لتطبيعها بعد قطيعة دامت لسنوات.وقال تشاووش أوغلو: "يمكن للشركات التركية المساهمة في الأعمال الفرعية لمشروع بناء المحطة النووية في مصر الذي تتولى تنفيذه روساتوم الروسية".وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، وقّع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.ولفت الوزير التركي إلى امتلاك الشركات التركية خبرة في هذا المجال، من خلال مشاركتها في مشروع بناء محطة "آق قويو" النووية في تركيا.وتطرق إلى استثمارات بلاده في مصر، وقال إن حجمها تجاوز ملياري دولار وتواصل الارتفاع باستمرار.وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الجانب المصري يرغب في زيادة الشركات التركية استثماراتها، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وأن الكفة في الميزان التجاري تميل قليلًا لمصلحة مصر بسبب استيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها.وتابع: "الجانب التركي كان يود طرح المشاكل التي تواجهها الشركات التركية في مصر في أمور مثل الإقامة الطويلة الأمد وتأشيرات الدخول".وأكد أن الجانب المصري "تعهد بحل تلك المشاكل قبل أن يتم الخوض في تلك المواضيع من قبل الجانب التركي، وأن كل شيء يسير نحو الأفضل".وأشار تشاووش أوغلو إلى رغبة تركيا في زيادة التعاون مع مصر في مواضيع مثل الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص.وقال إن الاجتماع الموسع الذي عقده، السبت الماضي، في مصر وضم وفدي البلدين "تناول جميع المواضيع، انطلاقًا من الطاقة والنقل والشحن وصولا إلى الشركات التركية العاملة في مصر واستثمارات تركيا في هذا البلد، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات".وأضاف أن بلاده "ترغب في إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق بالغاز المسال، لأن تركيا وبفضل محطات الغاز المسال لديها، تقوم بتصدير الغاز إلى دول جنوب شرق أوروبا والبلقان"، مشيرًا إلى أنه لذلك "يمكن تصدير الغاز المصري أيضًا عبر تركيا إلى دول ثالثة".وقال: "إن الاجتماع بحث تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الحوار العسكري بين البلدين على وجه الخصوص، إضافة إلى مواضيع مثل التعاون بين الجامعات وتبادل الطلاب".والسبت الماضي، أجرى وزير الخارجية التركي على رأس وفد رفيع المستوى زيارة إلى القاهرة، والتقى خلالها بنظيره المصري سامح شكري.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مانتوروف-أشغال-بناء-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-في-مصر-تسير-بوتيرة-أسرع-من-الموعد-المحدد-1074920834.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-نقطة-التحول-الأساسية-في-تطبيع-العلاقات-مع-مصر-1074944331.html
https://sputnikarabic.ae/20221127/مصر-تعلن-تصدير-نحو-8-ملايين-طن-من-الغاز-الطبيعي-المسال-و90-منها-لأسواق-الاتحاد-الأوروبي-1070593452.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048085942_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_be12f39622b14298fc39cd698ffdf844.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

تشاووش أوغلو يعرض مساهمة الشركات التركية في مشروع بناء المحطة النووية المصرية

12:45 GMT 20.03.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبرTelegram
عرض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إمكانية إسهام الشركات التركية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر.
جاء ذلك في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، نقلت تفاصيله وكالة "الأناضول" الرسمية، تطرق فيه لمستقبل العلاقات مع مصر في ظل مساع لتطبيعها بعد قطيعة دامت لسنوات.
وقال تشاووش أوغلو: "يمكن للشركات التركية المساهمة في الأعمال الفرعية لمشروع بناء المحطة النووية في مصر الذي تتولى تنفيذه روساتوم الروسية".
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، وقّع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
جانب من أعمال الإنشاء في محطة الضبعة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
مانتوروف: أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر تسير بوتيرة أسرع من الموعد المحدد
أمس, 16:06 GMT
ولفت الوزير التركي إلى امتلاك الشركات التركية خبرة في هذا المجال، من خلال مشاركتها في مشروع بناء محطة "آق قويو" النووية في تركيا.
وتطرق إلى استثمارات بلاده في مصر، وقال إن حجمها تجاوز ملياري دولار وتواصل الارتفاع باستمرار.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الجانب المصري يرغب في زيادة الشركات التركية استثماراتها، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وأن الكفة في الميزان التجاري تميل قليلًا لمصلحة مصر بسبب استيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها.
وتابع: "الجانب التركي كان يود طرح المشاكل التي تواجهها الشركات التركية في مصر في أمور مثل الإقامة الطويلة الأمد وتأشيرات الدخول".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
وزير الخارجية التركي يكشف عن "نقطة التحول الأساسية" في تطبيع العلاقات مع مصر
11:47 GMT
وأكد أن الجانب المصري "تعهد بحل تلك المشاكل قبل أن يتم الخوض في تلك المواضيع من قبل الجانب التركي، وأن كل شيء يسير نحو الأفضل".
وأشار تشاووش أوغلو إلى رغبة تركيا في زيادة التعاون مع مصر في مواضيع مثل الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص.
وقال إن الاجتماع الموسع الذي عقده، السبت الماضي، في مصر وضم وفدي البلدين "تناول جميع المواضيع، انطلاقًا من الطاقة والنقل والشحن وصولا إلى الشركات التركية العاملة في مصر واستثمارات تركيا في هذا البلد، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات".
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
مصر تعلن تصدير نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال و90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي
27 نوفمبر 2022, 12:10 GMT
وأضاف أن بلاده "ترغب في إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق بالغاز المسال، لأن تركيا وبفضل محطات الغاز المسال لديها، تقوم بتصدير الغاز إلى دول جنوب شرق أوروبا والبلقان"، مشيرًا إلى أنه لذلك "يمكن تصدير الغاز المصري أيضًا عبر تركيا إلى دول ثالثة".
وقال: "إن الاجتماع بحث تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الحوار العسكري بين البلدين على وجه الخصوص، إضافة إلى مواضيع مثل التعاون بين الجامعات وتبادل الطلاب".
والسبت الماضي، أجرى وزير الخارجية التركي على رأس وفد رفيع المستوى زيارة إلى القاهرة، والتقى خلالها بنظيره المصري سامح شكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала