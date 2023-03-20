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https://sputnikarabic.ae/20230320/تعيين-سفير-تركي-جديد-لدى-إيران-1074935287.html
تعيين سفير تركي جديد لدى إيران
تعيين سفير تركي جديد لدى إيران
اعتمدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، سفير تركيا الجديد لدى طهران، حجابي قرلانغيش، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T07:47+0000
2023-03-20T07:47+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن السفير التركي الجديد، قدم في هذا اللقاء نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني.وفي وقت سابق، هنأت تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي، إيران والسعودية على توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها قبل 7 سنوات، واعتبرت أنقرة أنها خطوة مهمة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم التوصل إليه في بكين في 10 مارس/ آذار، والذي ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وهنأت الخارجية، إيران والسعودية "على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
https://sputnikarabic.ae/20230318/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-عن-لقاء-بين-أردوغان-والسيسي-1074890377.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, السعودية

تعيين سفير تركي جديد لدى إيران

07:47 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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اعتمدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، سفير تركيا الجديد لدى طهران، حجابي قرلانغيش، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن السفير التركي الجديد، قدم في هذا اللقاء نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني.
وفي وقت سابق، هنأت تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي، إيران والسعودية على توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها قبل 7 سنوات، واعتبرت أنقرة أنها خطوة مهمة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.
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وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء بين أردوغان والسيسي
18 مارس, 15:57 GMT
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم التوصل إليه في بكين في 10 مارس/ آذار، والذي ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وهنأت الخارجية، إيران والسعودية "على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
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