https://sputnikarabic.ae/20230320/تقارب-تاريخي-الرئيس-الصيني-يتوجه-إلى-روسيا-1074936613.html

تقارب تاريخي... الرئيس الصيني يتوجه إلى روسيا

تقارب تاريخي... الرئيس الصيني يتوجه إلى روسيا

يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا في 20 مارس/آذار بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T08:20+0000

2023-03-20T08:20+0000

2023-03-20T08:20+0000

العالم

روسيا

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وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين، فإن رئيسي الدولتين سيناقشان زيادة تطوير العلاقات الثنائية، وبعد نتائج المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام، سيوقعان عدة وثائق مهمة.التقارب الأوراسيقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه في 20 مارس، سيتحدث بوتين وشي وجها لوجه ويتناولان غداء غير رسمي. ومن المقرر أيضًا التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام - إما على شكل إدلاء بيانات أو في إطار مؤتمر صحفي.وأشار مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ورئيس البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس "روسكوسموس" يوري بوريسوف ومدير الجيش الفيدرالي سيشاركون في المحادثات. وفقًا لأوشاكوف، فإن مثل هذا التكوين يوضح ما سيتم مناقشته. بما في ذلك - التعاون العسكري التقني والطاقة.أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن هذه زيارة صداقة ستزيد من تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين البلدين. وأكد أن الصداقة بين موسكو وبكين تنتقل من جيل إلى جيل. وأضاف في الوقت نفسه أن الحوار يقوم على مبادئ عدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة. على وجه الخصوص، ستلتزم الصين بموقف موضوعي من أوكرانيا وتلعب دورًا بناء في حل النزاع.وأشار السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي إلى أن بكين تعتزم بناء تعاون استراتيجي مع موسكو "بالتعاقب". يتعلق هذا، من بين أمور أخرى، بتشكيل عالم متعدد الأقطاب وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية من أجل ضمان الاستقرار العالمي.في ديسمبر/ كانون الأول، أجرى بوتين وشي محادثات عبر الفيديو، وحينها دعا رئيس روسيا نظيره إلى موسكو، ومن المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية.زيارة شي لروسيا هي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين. وهي الولاية الثالثة على التوالي - التي تعد حالة فريدة في تاريخ البلاد، إذ يدير الدولة منذ 2013.

https://sputnikarabic.ae/20230320/الرئيس-الصيني-روسيا-والصين-بحاجة-إلى-تعزيز-التعاون-في-مجال-الاستثمارات-والتجارة-1074931603.html

https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-الصداقة-الروسية-الصينية-ستنمو-وتكتسب-المزيد-من-القوة-1074930017.html

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العالم, روسيا