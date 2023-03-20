https://sputnikarabic.ae/20230320/تقرير-إعلامي-يكشف-ما-الذي-سيبقى-لأوكرانيا-من-أراض-1074935928.html
تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض
تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض
أشار تقرير إعلامي أن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها الغرب. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T08:00+0000
2023-03-20T08:00+0000
2023-03-20T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103264/42/1032644212_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_21b86e4053a193c6887c1fdfc6b6a595.jpg
بحسب التقرير الذي نشره موقع Asia Times، نقلا عن نتائج مؤتمر مغلق، عقده أخيرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية، فإن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف.يشير المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود سياسية على المساعدات العسكرية لنظام كييف، وإذا لم تستطع زيادتها في غضون عامين، فمن الأفضل تقليل الخسائر الآن. وأضاف التقرير: "تخسر الولايات المتحدة نفوذها بشكل كارثي، بتقليلها من شأن روسيا. ليس لديهم القدرة الصناعية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية. إن أفضل سياسة الآن هي وقف فوري لاطلاق النار".يقول السياسيون الغربيون باستمرار إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-سعت-إلى-حل-الوضع-في-دونباس-سلميا-لكن-الغرب-كان-يعد-أوكرانيا-للقتال--1074912888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103264/42/1032644212_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_10613fdec82f86ff0b2d42f56ca7dc2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي أن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها الغرب.
بحسب التقرير الذي نشره موقع Asia Times، نقلا عن نتائج
مؤتمر مغلق، عقده أخيرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية، فإن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف.
وجاء في التقرير: "ستحتفظ روسيا ببحر آزوف ومعظم أجزاء دونباس، وسيفرض حل النزاع على أوكرانيا مع نفاد القوات والذخيرة".
يشير المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود سياسية على المساعدات العسكرية لنظام كييف، وإذا لم تستطع زيادتها في غضون عامين، فمن الأفضل تقليل الخسائر الآن.
وأضاف التقرير: "تخسر الولايات المتحدة نفوذها بشكل كارثي، بتقليلها من شأن روسيا. ليس لديهم القدرة الصناعية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية. إن أفضل سياسة الآن هي وقف فوري لاطلاق النار".
يقول السياسيون الغربيون باستمرار إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.