https://sputnikarabic.ae/20230320/تقرير-إعلامي-يكشف-ما-الذي-سيبقى-لأوكرانيا-من-أراض-1074935928.html

تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض

تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض

أشار تقرير إعلامي أن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها الغرب. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T08:00+0000

2023-03-20T08:00+0000

2023-03-20T08:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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بحسب التقرير الذي نشره موقع Asia Times، نقلا عن نتائج مؤتمر مغلق، عقده أخيرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية، فإن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف.يشير المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود سياسية على المساعدات العسكرية لنظام كييف، وإذا لم تستطع زيادتها في غضون عامين، فمن الأفضل تقليل الخسائر الآن. وأضاف التقرير: "تخسر الولايات المتحدة نفوذها بشكل كارثي، بتقليلها من شأن روسيا. ليس لديهم القدرة الصناعية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية. إن أفضل سياسة الآن هي وقف فوري لاطلاق النار".يقول السياسيون الغربيون باستمرار إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-سعت-إلى-حل-الوضع-في-دونباس-سلميا-لكن-الغرب-كان-يعد-أوكرانيا-للقتال--1074912888.html

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