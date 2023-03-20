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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/تقرير-إعلامي-يكشف-ما-الذي-سيبقى-لأوكرانيا-من-أراض-1074935928.html
تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض
تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض
أشار تقرير إعلامي أن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها الغرب. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T08:00+0000
2023-03-20T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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بحسب التقرير الذي نشره موقع Asia Times، نقلا عن نتائج مؤتمر مغلق، عقده أخيرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية، فإن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف.يشير المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود سياسية على المساعدات العسكرية لنظام كييف، وإذا لم تستطع زيادتها في غضون عامين، فمن الأفضل تقليل الخسائر الآن. وأضاف التقرير: "تخسر الولايات المتحدة نفوذها بشكل كارثي، بتقليلها من شأن روسيا. ليس لديهم القدرة الصناعية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية. إن أفضل سياسة الآن هي وقف فوري لاطلاق النار".يقول السياسيون الغربيون باستمرار إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-سعت-إلى-حل-الوضع-في-دونباس-سلميا-لكن-الغرب-كان-يعد-أوكرانيا-للقتال--1074912888.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

تقرير إعلامي يكشف ما الذي سيبقى لأوكرانيا من أراض

08:00 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Evgenya Novozhenina /  / الانتقال إلى بنك الصوركييف
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Evgenya Novozhenina /
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أشار تقرير إعلامي أن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها الغرب.
بحسب التقرير الذي نشره موقع Asia Times، نقلا عن نتائج مؤتمر مغلق، عقده أخيرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية، فإن أوكرانيا تخاطر بالخسارة في صراع استنزاف.
وجاء في التقرير: "ستحتفظ روسيا ببحر آزوف ومعظم أجزاء دونباس، وسيفرض حل النزاع على أوكرانيا مع نفاد القوات والذخيرة".
يشير المقال إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود سياسية على المساعدات العسكرية لنظام كييف، وإذا لم تستطع زيادتها في غضون عامين، فمن الأفضل تقليل الخسائر الآن.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
بوتين: روسيا سعت إلى حل الوضع في دونباس سلميا لكن الغرب كان يعد أوكرانيا للقتال
أمس, 11:53 GMT
وأضاف التقرير: "تخسر الولايات المتحدة نفوذها بشكل كارثي، بتقليلها من شأن روسيا. ليس لديهم القدرة الصناعية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية. إن أفضل سياسة الآن هي وقف فوري لاطلاق النار".
يقول السياسيون الغربيون باستمرار إن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ويزيد من الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية. في موسكو، تم الرد على هذا أكثر من مرة بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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