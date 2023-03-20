https://sputnikarabic.ae/20230320/تقرير-نصف-المهاجرين-إلى-أستراليا-يشعرون-بعدم-الأمان-في-العمل-1074940731.html
تقرير: نصف المهاجرين إلى أستراليا يشعرون بعدم الأمان في العمل
تقرير: نصف المهاجرين إلى أستراليا يشعرون بعدم الأمان في العمل
كشف بحث جديد أن نصف العمال المهاجرين في أستراليا يشعرون بعدم الأمان في العمل. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:15+0000
2023-03-20T10:15+0000
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ووجه مسح نشره مركز العمال المهاجرين، اليوم الاثنين، أسئلة لأكثر من 1000 عامل مهاجر في أستراليا بشأن خبرتهم بشأن نظام العمل والهجرة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الباكستانية.وخلص المسح إلى أن نصف المشاركين عانوا من التمييز والتنمر والإساء اللفظية في أماكن العمل في أستراليا، بينما تبين أن 58% منهم ضحايا لسرقة الأجور.ومن بين أولئك الذين تعرضوا لسرقة الأجور، تمكن 25% منهم من استرداد مالهم.وقال 60% ممن شملهم الاستطلاع ويعملون بوظائف غير مستقرة إنهم غالبا أو دائما ما يشعرون بعدم الأمان في العمل.من جانبه، قال مات كونيل الرئيس التنفيذي للمركز إن نظام التأشيرة في أستراليا خلق "سوقا مزدوجة"، حيث يتعين على المهاجرين الحصول على عمل دائم حتى يصبحوا مؤهلين للإقامة في أستراليا.
https://sputnikarabic.ae/20221023/مفتشو-وقف-التعذيب-الأمميون-يغادرون-أستراليا-بعد-منعهم-من-زيارة-السجون-1069383802.html
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الأخبار, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن
تقرير: نصف المهاجرين إلى أستراليا يشعرون بعدم الأمان في العمل
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كشف بحث جديد أن نصف العمال المهاجرين في أستراليا يشعرون بعدم الأمان في العمل.
ووجه مسح نشره مركز العمال المهاجرين، اليوم الاثنين، أسئلة لأكثر من 1000 عامل مهاجر
في أستراليا بشأن خبرتهم بشأن نظام العمل والهجرة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الباكستانية.
23 أكتوبر 2022, 15:50 GMT
وخلص المسح إلى أن نصف المشاركين عانوا من التمييز والتنمر والإساء اللفظية في أماكن العمل في أستراليا
، بينما تبين أن 58% منهم ضحايا لسرقة الأجور.
ومن بين أولئك الذين تعرضوا لسرقة الأجور، تمكن 25% منهم من استرداد مالهم.
وقال 60% ممن شملهم الاستطلاع ويعملون بوظائف غير مستقرة إنهم غالبا أو دائما ما يشعرون بعدم الأمان في العمل.
من جانبه، قال مات كونيل الرئيس التنفيذي للمركز إن نظام التأشيرة في أستراليا خلق "سوقا مزدوجة"، حيث يتعين على المهاجرين الحصول على عمل دائم حتى يصبحوا مؤهلين للإقامة في أستراليا.